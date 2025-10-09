Le PSG viré de la course pour Upamecano

En fin de contrat avec le Bayern à l'issue de la saison, Dayot Upamecano est en pleine négociation avec le club allemand. Le Français a d'autres options sur la table pour s'en aller si besoin. Le PSG n'en fait malheureusement pas partie.

Le Bayern Munich écrase tout sur son passage cette saison, en Bundesliga comme en Ligue des champions. Dans cette force collective bavaroise, le nom d'Harry Kane ressort rapidement. L'attaquant anglais enfile les buts comme des perles. Néanmoins, il n'est pas le seul atout du Rekordmeister. La défense est redevenue une force du Bayern avec un Dayot Upamecano plus sûr que jamais. L'international français est un homme de confiance de l'entraîneur Vincent Kompany. Leur relation est excellente mais elle pourrait toutefois se terminer en juin prochain.

Le PSG hors-course pour Upamecano

En effet, le défenseur sera alors en fin de contrat. S'il ne trouve aucun accord avec le Bayern d'ici-là, il sera libre d'aller dans le club de son choix. Les prétendants ne manquent pas pour ce joueur très coté selon le site espagnol Fichajes. La Premier League apprécie sa solidité dans les duels et plusieurs formations anglaises de pointe veulent le signer en 2026. Le Real Madrid est aussi sur les rangs, ayant pris pour habitude de récupérer les joueurs européens en fin de contrat comme Alexander-Arnold, Rudiger et Alaba par le passé. Pour le Paris Saint-Germain, par contre, c'est cuit.

Annoncé comme un prétendant sérieux pour Upamecano ces derniers mois, le club parisien n'entre plus dans la discussion selon Fichajes. Le PSG n'est même plus cité dans la liste des points de chute crédibles pour le défenseur titulaire en Equipe de France. Une mauvaise nouvelle pour le champion d'Europe qui n'a aucun intérêt à snober un tel profil. La défense centrale parisienne reste un point d'interrogation pour Luis Enrique avec le vieillissant Marquinhos et l'éternelle déception Lucas Beraldo, jamais à son aise sur le terrain.