Pierre-Emerick Aubameyang a pris la parole en conférence de presse pour évoquer le match à venir face au FC Barcelone, mais également reconnaitre son implication dans un accident de la route quelques heures plus tôt.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant le match de La Corogne. Un rendez-vous prévu qu’il a tenu à honorer malgré son implication dans un accident de la route quelques heures plus tôt. Sur le chemin du centre d’entrainement, sa voiture est entrée en collision avec un autre véhicule, dévoile le média local DXT Campeon. Cela s’est passé sur la route menant à Abegondo, petite commune à 25 kilomètres de La Corogne où se situe le centre d’entrainement du Deportivo. L’accident a eu lieu à 09h20, avec deux véhicules hauts de gamme qui se sont percutés : la BMW X1 d’un autre conducteur, qui a même fait un tonneau selon La Voz de Galicia et la Ferrari F12 N-Largo d’Aubameyang. Un choc toujours impressionnant, avec deux voitures abimées, mais sans aucun blessé sérieux. La voix de droite de la route rapide a du être immobilisée le temps que les secours et la garde civile interviennent pour régler le problème, et pour la dépanneuse de faire son travail.

L’expérimenté attaquant gabonais et toutes les personnes impliquées vont bien. L’ancien joueur de l’OM a même pris la parole pour revenir sur cet épisode dont il se serait bien passé. « Nous allons bien. C’est le plus important. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Le plus important, c’est que la personne impliquée dans l’accident avec moi n’ait rien. Après les mauvais moments viennent les bonnes choses », a enchainé le Gabonais, qui assure être de retour à un très bon niveau physique après de nombreux petits pépins qui ont freiné son excellent début de saison.

C’est d’un Aubameyang en pleine forme dont le Depor aura besoin ce dimanche, car c’est le FC Barcelone qui se trouvera sur la route des Galiciens, ce dimanche à 16h15.