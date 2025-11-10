ICONSPORT_276732_0146
Benoît Bastien - OL PSG

OL-PSG : Benoît Bastien salement noté par un arbitre français

OL10 nov. , 18:00
parClaude Dautel
8
Les décisions prises, ou pas prises, par Benoît Bastien lors du match OL-PSG continuent à faire des vagues. Dans Le Parisien, un arbitre français très connu, désormais à la retraite, n'est pas du tout d'accord avec les choix faits par l'équipe arbitrale présente au Groupama Stadium. 
Les supporters de l'Olympique Lyonnais ne décolèrent pas, ils ont clairement le sentiment que l'arbitre et ses assistants, y compris la VAR, ont pesé dans le résultat final de la rencontre face au PSG. Loin des invectives, et des messages parfois complotistes, Bruno Derrien s'est penché pour Le Parisien sur les différentes décisions qui ont engendré cette polémique. Du haut de son expérience, l'ancien arbitre estime qu'effectivement Benoît Bastien a oublié de siffler des penalties. Et celui qui a arbitré 350 matches au niveau professionnel de détailler quelles situations auraient dû être jugées de manière totalement différente par celui qui officiait lors du choc entre l'OL et le Paris Saint-Germain.

Benoît Bastien n'a pas convaincu Bruno Derrien

Cela commence évidemment par la fameuse main de Zabarnyi dans la surface alors que l'on atteignait la trentième minute de jeu. Pour Bruno Derrien, il ne fait aucun doute que l'OL aurait dû avoir un penalty. « Il a la main au-dessus de la tête, en hauteur, et il touche le ballon des doigts (...) Même si la trajectoire du ballon ne change pas, cela ne rentre pas en ligne de compte dans la décision, selon la loi 12. Ma Décision : pénalty », constate l'ancien arbitre. Autre décision litigieuse, la charge de Kang-in Lee sur Nicolas Tagliafico juste avant la pause. Et là encore, l'ancien arbitre aurait accordé un penalty à l'Olympique Lyonnais :  « C’est la situation la plus évidente. Si le fait que le ballon ait déjà été tiré change la donne ? Non c’est presque concomitant. Mais c’est vrai que c’était une situation un peu compliquée. Il y a eu beaucoup de situations confuses dans la surface parisienne (...) Je ne veux pas être tranchant, mais cette situation, il peut aussi la sanctionner. Ma Décision : pénalty ».
Cependant, Bruno Derrien estime aussi que Benoît Bastien devait accorder un penalty au PSG suite à la faute de Mata sur Mayulu. « Selon moi, il y a faute de Mata. En tout cas, l’attaquant passe devant le défenseur, et le joueur parisien va vers le but. L’arbitre estime que c’est l’attaquant qui fait faute sur le défenseur. Mais s’il y a faute, en tout cas, il n’y a aucune faute de l’attaquant parisien. Ma Décision : pénalty », constate, dans le quotidien francilien, l'ancien officiel. Et ce dernier s'est également penché sur la possible faute de Vitinha sur Tanner Tessmann juste avant le but du PSG. Là, Bruno Derrien reste prudent, car cela relève un peu de l'interprétation de l'arbitre, mais à minima ce dernier pouvait être appelé par la VAR. De quoi forcément alimenter sur l'énorme polémique qui a suivi cette rencontre OL-PSG
8
Articles Recommandés
ICONSPORT_276316_0007
Arabie Saoudite

Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !

ICONSPORT_276732_0230
OL

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

ICONSPORT_271163_0417
OL

La colère redescend, l’OL félicite un Parisien

ICONSPORT_260371_0217
PSG

PSG : Luis Enrique valide une piste XXL en Angleterre

Fil Info

21:30
Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !
21:00
OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons
20:30
La colère redescend, l’OL félicite un Parisien
20:00
PSG : Luis Enrique valide une piste XXL en Angleterre
19:50
Séisme à Naples, Conte sur le départ
19:30
« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash
19:10
Audience énorme pour OL-PSG sur Ligue 1+ !
18:50
Lille saisit la justice suite à des comportements racistes chez ses supporters
18:30
L’OM écoeuré, Ceballos préfère l’Arabie Saoudite

Derniers commentaires

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Voilà fin des débats

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée, ça fait sens

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Si je te rejoins sans problème sur la ferveur du Vélodrome ou dans la ville pour l'OM, ne caricature pas. Les groupes de supporters au Parc et son ambiance avant le plan Leproux rivalisait avec ceux de l'OM (y compris aux mauvaises périodes des Pancarte and Co mais avant il y avait les Rai, Valdo, Weah, Simone, Ginola Ronaldinho etc.) Forcément il n'y a plus qu'une tribune ultra a paris (bien qu'un petit groupe soit maintenant a Boulogne), mais l'ambiance est loin d'être feutrée, d'ailleurs la qualité des ambiances mises par les ultra du PSG en déplacement en Europe a été reconnue partout l'an dernier ou même cette année. Le plan Leproux a réduit l'ambiance dans le parc, mais pas la ferveur de ses supporters.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

À part quelques uns, c'est les mêmes que ceux qui ont tous cassé dans la capitale le soir de la finale.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

Alors juste au cas où, y'a plus personne à vendre, à moins de vendre les recrues.... 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading