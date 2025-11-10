OL-PSG : Benoît Bastien salement noté par un arbitre français

Les décisions prises, ou pas prises, par Benoît Bastien lors du match OL-PSG continuent à faire des vagues. Dans Le Parisien, un arbitre français très connu, désormais à la retraite, n'est pas du tout d'accord avec les choix faits par l'équipe arbitrale présente au Groupama Stadium.

sur les différentes décisions qui ont engendré cette polémique. Du haut de son expérience, l'ancien arbitre estime qu'effectivement Benoît Bastien a oublié de siffler des penalties. Et celui qui a arbitré 350 matches au niveau professionnel de détailler quelles situations auraient dû être jugées de manière totalement différente par celui qui officiait lors du choc entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Les supporters de l'Olympique Lyonnais ne décolèrent pas , ils ont clairement le sentiment que l'arbitre et ses assistants, y compris la VAR, ont pesé dans le résultat final de la rencontre face au PSG . Loin des invectives, et des messages parfois complotistes, Bruno Derrien s'est penché pour Le Parisien sur les différentes décisions qui ont engendré cette polémique. Du haut de son expérience, l'ancien arbitre estime qu'effectivement Benoît Bastien a oublié de siffler des penalties. Et celui qui a arbitré 350 matches au niveau professionnel de détailler quelles situations auraient dû être jugées de manière totalement différente par celui qui officiait lors du choc entre l'OL et le Paris Saint-Germain.

Benoît Bastien n'a pas convaincu Bruno Derrien

Cela commence évidemment par la fameuse main de Zabarnyi dans la surface alors que l'on atteignait la trentième minute de jeu. Pour Bruno Derrien, il ne fait aucun doute que l'OL aurait dû avoir un penalty. « Il a la main au-dessus de la tête, en hauteur, et il touche le ballon des doigts (...) Même si la trajectoire du ballon ne change pas, cela ne rentre pas en ligne de compte dans la décision, selon la loi 12. Ma Décision : pénalty », constate l'ancien arbitre. Autre décision litigieuse, la charge de Kang-in Lee sur Nicolas Tagliafico juste avant la pause. Et là encore, l'ancien arbitre aurait accordé un penalty à l'Olympique Lyonnais : « C’est la situation la plus évidente. Si le fait que le ballon ait déjà été tiré change la donne ? Non c’est presque concomitant. Mais c’est vrai que c’était une situation un peu compliquée. Il y a eu beaucoup de situations confuses dans la surface parisienne (...) Je ne veux pas être tranchant, mais cette situation, il peut aussi la sanctionner. Ma Décision : pénalty ».