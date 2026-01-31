ICONSPORT_278237_0072

Le PSG valide la signature d'une pépite de 17 ans

PSG31 janv. , 16:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG ne souhaite pas bouleverser son effectif dans les prochaines semaines. L’idée est de continuer à miser sur la jeunesse et le club pourrait bien trouver son bonheur en interne.
Le Paris Saint-Germain mise sur la stabilité depuis plusieurs mois. Luis Enrique n’est pas fermé à l’idée de renforcer son équipe, mais il veut que chaque renfort apporte une réelle plus-value. Ce n’est pas toujours simple, et c’est la raison pour laquelle le PSG prend son temps. Ces derniers mois, les champions d’Europe ont suivi de près l’évolution d’Adam Ayari. Le jeune Franco-Tunisien évolue dans la capitale dans le cadre d’un contrat stagiaire jusqu’à la fin de la saison. Mais, au vu de ses performances XXL avec les équipes jeunes du PSG, il pourrait bien prolonger son aventure et intégrer prochainement le groupe professionnel.

Ayari, le PSG sous le charme 

Selon les informations de Paris Team, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient envisager de proposer un contrat professionnel au joueur de 17 ans dans peu de temps, au moment de sa majorité. Ayari reste notamment sur deux triplés inscrits en Gambardella. La direction francilienne apprécie son niveau de jeu ainsi que son comportement exemplaire. Si tout se passe bien pour le natif de Paris, il pourrait donc intégrer pleinement l’équipe du PSG dès la saison prochaine. D’autant plus que le club ne dirait pas non à la perspective de pouvoir compter sur un milieu de terrain offensif, créatif et capable de trouver le chemin des filets.

Cette saison avec les équipes jeunes du PSG, Ayari a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 11 buts et délivrant 8 passes décisives. Le jeune talent francilien pourrait encore avoir son mot à dire dans la fin de saison du club de la capitale. À lui de montrer qu’il a le niveau pour devenir une belle surprise dans le futur, au sein d’un club plus que jamais tourné vers les jeunes joueurs français.
1
Derniers commentaires

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

Mouais , il se vautre à la 94è mais les autres chèvres auraient dû marquer 3 ou 4 buts avant ça … 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Attention à ce que tu dis , ils vont encore essayer de tuer notre entraineur et nos joueurs lors de la prochaine confrontation . Tu m'étonne qu'il sont interdits de séjour en France

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Merci Paris (FC) 😉 ! L'égalisation a la 94eme est savoureuse. Bon j'avoue que pour les fans de l'OM c'est pas cool après déjà les désillusions a la dernière minute au trophée des champions et en LDC... Mais bon c'est le foot, c'est jamais fini

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Pas si on se qualifie en LDC

Rester à l’OL, Endrick a menti

Il souhaite d être titulaire au real, c'est logique et possible, c'est a lui de bousculé la concurrence, il peut le faire il a la qualité pour bousculé la concurrence

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading