Le PSG valide la signature d'une pépite de 17 ans

Le PSG ne souhaite pas bouleverser son effectif dans les prochaines semaines. L’idée est de continuer à miser sur la jeunesse et le club pourrait bien trouver son bonheur en interne.

Le Paris Saint-Germain mise sur la stabilité depuis plusieurs mois. Luis Enrique n’est pas fermé à l’idée de renforcer son équipe, mais il veut que chaque renfort apporte une réelle plus-value. Ce n’est pas toujours simple, et c’est la raison pour laquelle le PSG prend son temps. Ces derniers mois, les champions d’Europe ont suivi de près l’évolution d’Adam Ayari. Le jeune Franco-Tunisien évolue dans la capitale dans le cadre d’un contrat stagiaire jusqu’à la fin de la saison. Mais, au vu de ses performances XXL avec les équipes jeunes du PSG, il pourrait bien prolonger son aventure et intégrer prochainement le groupe professionnel.

Ayari, le PSG sous le charme

Selon les informations de Paris Team, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient envisager de proposer un contrat professionnel au joueur de 17 ans dans peu de temps, au moment de sa majorité. Ayari reste notamment sur deux triplés inscrits en Gambardella. La direction francilienne apprécie son niveau de jeu ainsi que son comportement exemplaire. Si tout se passe bien pour le natif de Paris, il pourrait donc intégrer pleinement l’équipe du PSG dès la saison prochaine. D’autant plus que le club ne dirait pas non à la perspective de pouvoir compter sur un milieu de terrain offensif, créatif et capable de trouver le chemin des filets.

Cette saison avec les équipes jeunes du PSG, Ayari a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 11 buts et délivrant 8 passes décisives. Le jeune talent francilien pourrait encore avoir son mot à dire dans la fin de saison du club de la capitale. À lui de montrer qu’il a le niveau pour devenir une belle surprise dans le futur, au sein d’un club plus que jamais tourné vers les jeunes joueurs français.