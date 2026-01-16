ICONSPORT_280464_0008

Ter Stegen, le départ surprise du Barça

Mercato16 janv. , 16:21
parGuillaume Conte
Ancienne muraille du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen a été déclassé au sein du club catalan.
Ses blessures récurrentes au dos ont clairement nui à sa carrière ces dernières années, et le voilà désormais troisième gardien du Barça, derrière Joan Garcia et Wowciech Szczesny. Une situation qui l’empêche de rejouer régulièrement maintenant que ses soucis physiques semblent derrière lui.
Résultat, l’Allemand va être prêté à Gérone pour la deuxième partie de saison, dévoile Sky Deutschland. Un départ surprise qui ne sera donc pas bien lointain, les deux villes étant distantes de moins de 100 kilomètres. Cela permettra au Barça de libérer une partie de sa masse salariale qui est toujours sujette à observation de la part de la Liga.
Derniers commentaires

Ça chauffe au Parc avant PSG-LOSC

Tu dis n'importe quoi c'est pas du tout ce qui c'est passer .... tu es vraiment lobotomisé ....

L'OL enchaine, Noah Nartey arrive à Lyon

jamais entendu parlé

L'OL enchaine, Noah Nartey arrive à Lyon

De ce qu'on peut voir de lui sur les vidéos, il a l'air d'avoir vraiment un potentiel intéressant, avec beaucoup de technique, fort en dribble et très rapide. Espérons qu'il s'adapte vite.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

Il manque quand même de technique et ne joue peut-être pas à sa place car il n'a pas l'instinct du renard de surface. Mais, physiquement, il est vraiment très fort car il a bien récupéré d'une blessure difficile. Il faut espérer qu'il soit bon à Getafe pour qu'ils lèvent leur option.

PSG : MU écarte Luis Enrique, la raison est dévoilée

MU ne veut pas de LE ? C'est LE qui ne veut pas de MU. "il n’a pas fait ses preuves en Premier League." Thomas Tuchel n'avez jamais entrainé en PL, et dès la 1ère saison à Chelsea, il gagne la CL. Pep Guardiola avait entrainé en PL avant de devenir entraineur de Man City ?

Loading