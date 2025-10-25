Le PSG va payer 70ME pour une nouvelle star portugaise

Le PSG pourrait se montrer actif l'hiver prochain lors du marché des transferts. Il se dit que Luis Enrique cherche un nouveau joueur offensif compatible avec ses idées de jeu.

Le Paris Saint-Germain vit un début de saison chargé en émotions. Le club de la capitale a notamment dû déplorer pas mal de blessures. Et cela s'est ressenti dans les résultats, notamment en Ligue 1. Mais globalement, le bilan reste bon. Luis Enrique sait en revanche que certains postes mériteraient d'être renforcés. Mais pour faire venir des nouveaux joueurs, les champions d'Europe ont une politique de recrutement très stricte. Parmi les joueurs qui intéressent beaucoup le PSG : Rodrigo Mora, dont l'avenir à Porto s'assombrit de jour en jour.

Mora au PSG, ça s'accélère ?

Selon les informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain a pris la décision de foncer sur le jeune Portugais cet hiver. Les pensionnaires du Parc des Princes préparent même une offre de 70 millions d'euros pour convaincre le FC Porto de lâcher son joyau. Rodrigo Mora cherche à quitter le Portugal depuis quelques mois, et le projet du PSG pourrait lui convenir pour continuer sa progression au plus haut niveau. Luis Enrique adore développer des jeunes joueurs. A 18 ans, le Lusitanien aura la chance de s'exprimer au sein du collectif du club de la capitale.

R. Mora Carvalho Portugal • Âge 18 • Milieu Liga Portugal Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Rapide, technique et doté d'une belle vision de jeu, Rodrigo Mora a plus d'un argument pour faire craquer le Paris Saint-Germain. Son arrivée pourrait en revanche pousser des joueurs sur le départ, comme Lee Kang-In ou encore Gonçalo Ramos. En tout cas, les champions de France semblent avoir pris leur décision, à savoir miser sur un nouveau jeune talent lors d'un marché des transferts hivernal. La saison passée, Paris avait recruté Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Et cela a plutôt bien fonctionné pour toutes les parties concernées.