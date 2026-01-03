ICONSPORT_277340_0036

Le PSG tient enfin la recrue idéale pour 40 ME

PSG03 janv. , 18:00
parCorentin Facy
Ouvert à la signature d’une recrue cet hiver, le PSG attend simplement de trouver la cible idéale pour se lancer. Le club parisien pourrait dégainer dans le dossier Konstantinos Karetsas, milieu offensif grec de Genk.
Avec ses 6 passes décisives en championnat depuis le début de la saison, Konstantinos Karetsas est un joueur de plus en plus suivi par les gros clubs européens. Le milieu offensif grec de seulement 18 ans figure notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain comme le confirme le journaliste turc Ekrem Konur. Rien de surprenant puisque la semaine passée déjà, le journal AS révélait que le champion d’Europe en titre était très intéressé à l’idée de recruter le joueur de Genk, sous contrat avec le club belge jusqu’en 2029.
Dans sa politique de recrutement basée sur l’achat de jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG est logiquement très chaud sur le dossier Karetsas. Une piste validée par le compte spécialisé @EspoirsduFootball, qui estime que ce potentiel renfort est idéal pour Paris alors que Karetsas est estimé à environ 40 millions d’euros. « S'il n'a pas marqué en Jupiler League cette saison, il a déjà délivré 6 passes décisives et surtout il offre un profil extrêmement intéressant » estime le compte X spécialisé dans les pépites du football européen, avant de poursuivre.

« Il n'a que 18 ans, mais déjà une belle expérience au niveau professionnel, qu'il a découvert à l'âge de 15 ans. Il compte déjà 71 matchs avec l'équipe première de Genk (3 903 minutes) et il est déjà international A. Karetsas a une valeur marchande très élevée, et il est particulièrement convoité, mais il peut parfaitement s'inscrire dans le projet de jeu de Luis Enrique » ajoute le spécialiste, convaincu que l’international grec (9 sélections, 3 buts) a tout pour parfaitement entrer dans le moule sous la direction de Luis Enrique au Paris Saint-Germain.
Reste maintenant à voir si le club de la capitale osera passer à l’offensive dès janvier avec une offre comprise aux alentours de 40 millions d’euros, le prix fixé par Genk. S’il veut vraiment Karetsas, le PSG devra en tout cas faire vite alors que selon Transfermarkt, des clubs tels que Leverkusen, Chelsea, le Bayern Munich ou Manchester City sont également sur les rangs pour l’accueillir.
Derniers commentaires

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Le lyonnais mata fait la 1re et aurait dû être expulsé pour un 2e jaune, au final le but est un moindre mal

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

T'as de la merde dans les yeux toi. Lol

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Mdr tout à l'heure Monaco fait 3 fautes le but est validé et là y'a pas faute le but est annulé, bande d'abrutis.

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Bah, ce qui compte c’est le buuuuuuuuuut… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Monaco fait 3 fautes sur l'action du but et Mata une seule 🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

