Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

L’histoire s’e’st terminée il y a cinq ans entre le Paris Saint-Germain et Edinson Cavani mais le club parisien n’a pas définitivement tourné la page.

Auteur de 200 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain entre 2013 et 2020, Edinson Cavani a été l’un des grands artisans de la montée en puissance du projet parisien depuis le rachat du club par le Qatar. L’international uruguayen a depuis porté les couleurs de Manchester United, du FC Valence et à présent de Boca Juniors, avec qui il est sous contrat jusqu’en décembre 2026. Du haut de ses 38 ans, le « Matador » fait le bonheur du club argentin. Le PSG ne l’a pas non plus oublié et au sein de l’état-major Bleu et Rouge, certains aimeraient le voir revenir.

Il n’est évidemment pas question d’un retour pour concurrencer Ousmane Dembélé ou encore Gonçalo Ramos, mais plutôt d’un come-back attendu au Parc des Princes pour un grand hommage. Selon les informations d’Ici Paris Île-de-France, le Paris Saint-Germain a contacté Edinson Cavani « à plusieurs reprises » ces derniers mois pour un au revoir au Parc. L’ancien numéro neuf du club parisien n’a toutefois jamais donné suite aux nombreux appels de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants du PSG. Un refus qui passe mal chez les supporters parisiens, lesquels sont majoritairement déçus de ce choix de Cavani sur X.

E. Cavani Uruguay • Âge 38 • Attaquant

« Il respecte tellement le grand PSG historique qui veut pas les déranger pour un au revoir », « Et y’en a qui le considèrent comme une légende », « La gueule de la légende wow » ou encore « Votre légende… » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où tout le monde n’a à priori pas gardé une excellente image d’Edinson Cavani. Surprenant quand on sait à quel point l’attaquant du Paris Saint-Germain a été un acteur majeur pour la réussite et le développement du club de la capitale avant son départ à l’instar d’un Thiago Silva, d’un Marco Verratti ou encore d’un Zlatan Ibrahimovic. L’Uruguayen aurait sans conteste mérité un bel hommage mais l’actuel buteur de Boca Juniors n’a à priori aucunement l’intention de remettre les pieds à Paris.