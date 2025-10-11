« J’ai parlé personnellement avec le PSG », Luis Enrique enfin rassuré ?

Le Géorgie joue gros ce samedi soir face à l’Espagne. Les partenaires de Khvicha Kvaratskhelia veulent créer l’exploit d’arracher une qualification pour la Coupe du monde. De son côté, le sélectionneur Willy Sagnol s’est exprimé sur la titularisation du joueur du Paris Saint-Germain.

Khvicha Kvaratskhelia est entre deux chaises. Blessé ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain, l’ailier géorgien a tout de même rejoint sa sélection pour une échéance importante. Les Croisés se déplacent en Espagne ce samedi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Deuxième avec trois points après deux journées, la Géorgie reste sous la menace de la Turquie. Les hommes de Willy Sagnol veulent croire à l’exploit, mais pourront-ils compter sur la star numéro une, Khvicha Kvaratskhelia

Je tiens à remercier mon club, qui m’a beaucoup aidé à être prêt à 100 % pour cette rencontre. Je me suis préparé du mieux possible pour les prochains matches. - Khvicha Kvaratskhelia remercie le PSG

Sagnol a parlé avec le PSG

En conférence de presse, le sélectionneur s’est exprimé sur la possible titularisation de l’ailier parisien. L’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a confié s’être entretenu avec le club de la capitale. « J’ai parlé personnellement avec le PSG. Il n’a pas participé aux deux derniers matchs, ce qui était justifié. Je suis également satisfait de son résultat final et de sa préparation. Kvara sera-t-il titulaire ? Le footballeur moderne est souvent victime de blessures. En général, nous prenons la décision finale concernant la composition après l’accord des médecins, » explique-t-il.

La Géorgie ne prendra donc pas de risque. Khvicha Kvaratskhelia aura à cœur d’aider son pays. De son côté, le Paris Saint-Germain rêve d’un match sans accroc pour son ailier. Le club de la capitale est victime d’une hécatombe de blessure depuis le début de la saison. Pour rappel, Khvicha Kvaratskhelia a raté les deux derniers matchs du PSG la semaine passée. Absent à Barcelone, le staff parisien n’a pris aucun risque par la suite avec son joueur pour le match à Lille dimanche dernier.