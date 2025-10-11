ICONSPORT_270646_0454

« J’ai parlé personnellement avec le PSG », Luis Enrique enfin rassuré ?

PSG11 oct. , 13:40
parNathan Hanini
Le Géorgie joue gros ce samedi soir face à l’Espagne. Les partenaires de Khvicha Kvaratskhelia veulent créer l’exploit d’arracher une qualification pour la Coupe du monde. De son côté, le sélectionneur Willy Sagnol s’est exprimé sur la titularisation du joueur du Paris Saint-Germain.
Khvicha Kvaratskhelia est entre deux chaises. Blessé ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain, l’ailier géorgien a tout de même rejoint sa sélection pour une échéance importante. Les Croisés se déplacent en Espagne ce samedi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Deuxième avec trois points après deux journées, la Géorgie reste sous la menace de la Turquie. Les hommes de Willy Sagnol veulent croire à l’exploit, mais pourront-ils compter sur la star numéro une, Khvicha Kvaratskhelia ?
Je tiens à remercier mon club, qui m’a beaucoup aidé à être prêt à 100 % pour cette rencontre. Je me suis préparé du mieux possible pour les prochains matches.
- Khvicha Kvaratskhelia remercie le PSG

Sagnol a parlé avec le PSG

En conférence de presse, le sélectionneur s’est exprimé sur la possible titularisation de l’ailier parisien. L’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a confié s’être entretenu avec le club de la capitale. « J’ai parlé personnellement avec le PSG. Il n’a pas participé aux deux derniers matchs, ce qui était justifié. Je suis également satisfait de son résultat final et de sa préparation. Kvara sera-t-il titulaire ? Le footballeur moderne est souvent victime de blessures. En général, nous prenons la décision finale concernant la composition après l’accord des médecins, » explique-t-il.
La Géorgie ne prendra donc pas de risque. Khvicha Kvaratskhelia aura à cœur d’aider son pays. De son côté, le Paris Saint-Germain rêve d’un match sans accroc pour son ailier. Le club de la capitale est victime d’une hécatombe de blessure depuis le début de la saison. Pour rappel, Khvicha Kvaratskhelia a raté les deux derniers matchs du PSG la semaine passée. Absent à Barcelone, le staff parisien n’a pris aucun risque par la suite avec son joueur pour le match à Lille dimanche dernier. 
Derniers commentaires

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Malick devrait changer d'agent et en prendre un qui arrête de blablater. C'est très mauvais pour sa carrière. Il va finir par avoir une pression trop grande ou par se mettre les supporters à dos.

Weah, l'OM a fait une affaire en or

Tu casseras rien du tout ten fais pas vu quon se torche avec ton avis

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, bien tenté de vouloir inverser la situation. Mais comme d'habitude c'est un peu grossier, aucune finesse. A l'image de ta réflexion, et oui. En même temps c'est normal, tu es vexé comme un gamin surpris en train de mettre son doigt à la bouche après s'être curer le nez et qui découvre le dégout qu'inspire son geste. Ne reproche pas à l'adulte de te faire ton éducation, hein. Tu en as besoin le Luis Enrique de cour de récréation là, rires.

Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Et Robinio Vaz est passé de 150.000 euros à 4 millions d'euros. Soit 26 fois plus qu'en début de saison.

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Il a du talent c est sur mais il faut qu il devienne le maître à jouer de l équipe et devenir indispensable, c est le cas par moment pas pas sur la durée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

