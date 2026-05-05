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Le PSG craque pour Prince Amoako, son prix multiplié par 6

PSG05 mai , 20:00
parGuillaume Conte
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Le PSG fait partie des clubs sur les rangs pour s'offrir les service de Prince Amoako Junior, grosse promesse du football ghanéen.
Plus de 10 clubs européens de premier plan le veulent. Cet été, Prince Amoako Junior a de grandes chances de changer de club. L’ailier évolue depuis février 2025 à Nordsjaelland, où il est arrivé en provenance de son pays, le Ghana. A seulement 19 ans, il a déjà eu un impact certain avec la formation danoise, inscrivant 9 buts, réalisant 6 passes décisives en 33 matchs disputés. Des statistiques et des performances qui lui valent d’être dans le viseur de nombreux recruteurs.

Sa valeur multipliée par 6 en six mois ?

Selon Joy Online, média ghanéen, le PSG et Manchester United sont les deux principaux prétendants à Prince Amoako Junior, mois devant Brighton, Bournemouth, Leipzig, Dortmund et des clubs espagnols et italiens. Le Black Star, qui évolue au poste d’ailier gauche, était il y a quelques mois évalué encore à 5 millions d’euros. Mais cela a énormément changé avec ses récentes performances et l’intérêt de grands clubs européens. Désormais, toujours selon la presse ghanéenne, c’est une rentrée d’argent entre 27 et 32 ME qui est rêvée pour le club danois.
Cela correspond à un montant colossal pour un joueur qui est toujours très jeune et n’a pas encore évolué dans un championnat majeur. Mais les premières approches ont déjà eu lieu, y compris directement avec le joueur pourtant sous contrat jusqu’en 2030 avec Nordsjaelland. Le Feyenoord Rotterdam a par exemple tenté sa chance encore récemment, pour couper l’herbe sous le pied de tous les concurrents. Un dossier qui s’annonce donc compliqué à boucler avec la gourmandise des dirigeants danois, mais si le PSG estime que Prince Amoako Junior en vaut le coup, alors il se positionnera pour essayer de boucler cette recrue qui ajoutera encore plus de vitesse à l’attaque parisienne.
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Si Lens gagne la CdF, le 7ème jouera les barrages de la Ligue Conférence.

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Rage rage rage mon petit Dijaya 😂🤣😂

Bouaddi snobe la France et choisit le Maroc

formé en France, avec les structures a la pointe, avec l argent français, qui l a aidé a etre la ou il en est..... mouais. dans ce cas ok, mais tu rembourses ou ton futur pays paie X par année de formation. C est un peu facile !

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

c est surtout un mytho de competition....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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