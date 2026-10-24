PSG : Safonov, un choix inattendu se profile

Sinon rien à battre du ballon d'or… Une récompense individuelle dans un sport collectif……
le mec est completement mongole ! Tu te rends pas compte des bétises que tu sors : les droits TV ont exploser, ca a donc profité aux autres clubs...Réflechis si t'en es capable abruti !! En 2025, le déficit de 200M de ton club aurait été de combien ? lol
Ferme ta gueule, tu chiales sur tous les articles espèce de fillette
Tiens sans flic aujourd'hui, on aurait un mec qui aurait buté une centaine de personnes peut être plus même si les flics de la BAC ne l'avaient pas arrêté dans son délire. Les flics nous protègent heureusement des mecs comme toi ravagés du cerveau, merci a eux !
allons rémi,meme toi tu n'y crois pas a ta baliverne!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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