PSG : Safonov, un choix inattendu se profile

Face aux critiques à l'encontre de son gardien russe, le PSG a tranché et a décidé de lancer les négociations pour prolonger le contrat de Matvey Safonov.

4-2 face à Manchester City, 4-2 face à Barcelone, les gros matchs du PSG ont l’énorme avantage d’être spectaculaires et très agréables à regarder. Mais à chaque fois, les performances de Matvey Safonov sont sujettes à caution. Le gardien parisien n’est en général pas le premier coupable désigné, mais il est toujours remis en cause sur les buts encaissés, à l’image de ceux contre le FC Barcelone cette semaine.

Luis Enrique continue de lui faire confiance, et l’aligne titulaire à chaque match au point de ne laisser aucun espoir à son concurrent désigné Lucas Chevalier. Et il n’y a pas que l’entraineur espagnol qui fait confiance au portier russe. C’est tout le club du PSG qui croit en lui pour l’avenir, et va entamer des discussions pour prolonger son contrat.

Le PSG veut prolonger Safonov

Fort de ses titularisations continues depuis désormais un an, l’ancien de Krasnodar est convaincu d’être à la bonne place. Le PSG va ouvrir les discussions en lui faisant comprendre que le désir est de le garder sur le long terme, révèle ainsi PSGInside-Actus. Safonov est actuellement sous contrat jusqu’en 2028, et Paris aimerait le prolonger jusqu’en 2030.

Le Paris SG ne pourra pas garantir au Russe une place de numéro 1 à l’avenir, d’autant que la venue toute proche de se conclure de Zion Suzuki l’été dernier a démontré que le club de la capitale cherchait toujours du monde dans ce secteur de jeu, mais Safonov a toutes les cartes en main. S’il continue d’afficher un niveau de jeu suffisant aux yeux de son entraineur, il n’y a aucune raison que son statut évolue, et l’avenir a de grandes chances de se faire avec lui. Une belle marque de confiance pour un gardien parfois critiqué, loin d’être rassurant sur les coups de pied arrêtés et les sorties aériennes, mais qui a progressé dans le jeu au pied et reste solide sur sa ligne.