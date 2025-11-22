Le PSG s'excite pour une petite merveille nantaise

Le PSG sera certainement un club actif cet hiver sur le marché des transferts. Le club de la capitale pourrait notamment décider de recruter un nouveau défenseur central.

Luis Enrique est très exigeant concernant les joueurs qui viennent rejoindre son effectif. L'Espagnol adore les jeunes joueurs ayant encore une belle marge de progression. La Ligue 1 ne manque pas de talents à ce niveau-là. Si le FC Nantes connait une saison bien difficile, il y a quand même une satisfaction chez les Canaris : Tylel Tati. Malgré ses 17 ans, le défenseur central impressionne par sa maturité et son niveau de jeu. Le natif de Champigny-sur-Marne ne manque pas de prétendants. En France, le PSG espère bien avoir gain de cause dans ce dossier.

Tati se rapproche du PSG

Selon les dernières informations de PSGInside-Actus, Tati vient même d'autoriser son agent à ouvrir la porte à une arrivée chez les champions d'Europe. L'idée est de démarrer des discussions avec Waldemar Kita afin de trouver une solution avec le PSG. Le club de la capitale aurait notamment de grands projets pour lui, notamment celui d'en faire un futur international. Kita ne sera cependant pas facile à convaincre. Le boss du FC Nantes a senti la bonne opération avec Tati et demande 50 millions d'euros pour le lâcher. Un montant assez énorme qui pourrait refroidir le Paris Saint-Germain.

En tout cas, Tati est séduit par le projet des champions d'Europe. Il faut dire que la jeunesse a largement sa place au sein de l'équipe de Luis Enrique. Et ça compte bien évidemment au moment de choisir. Le Canari devra garder la tête froide pour continuer sa progression au plus haut niveau. Un nouveau point sera fait au mois de janvier. Mais plus que jamais, le Français est ouvert à un départ. Le PSG le sait et place ses pions dans ce nouveau dossier XXL.