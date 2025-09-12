ICONSPORT_264115_0047

Le PSG se fait arnaquer au Brésil

PSG12 sept. , 13:40
parGuillaume Conte
Une histoire surprenante a été dévoilée au Brésil, où le nom de la marque du PSG a été détourné par des personnes malveillantes. 
Le PSG est désormais une marque mondiale, et le club de la capitale française fait tout pour se développer à l’international. Le marché américain est désormais la priorité de QSI. Ceux d’Asie et d’Amérique du Sud sont aussi très importants, et Paris a créé beaucoup de structures afin d’agrandir son influence dans ces régions du monde. Notamment en ce qui concerne les fameuses « PSG Academy », dont le club champion d’Europe fait souvent la promotion sur ses réseaux sociaux. Malheureusement, et sans que le Paris SG n’y soit pour quelque chose, l’Académie du PSG au Brésil a été victime d’une usurpation d’identité qui a provoqué de nombreuses plaintes. Des individus ont créé des faux profils et des faux sites reprenant les informations et les codes du PSG pour promettre à des jeunes joueurs d’intégrer l’académie du club francilien.

Le PSG appelle à la vigilance

Ce projet baptisé PSG NEXT STARS BRASIL utilisait donc cette fausse couverture pour obtenir des renseignements et réclamer de l’argent aux jeunes qui pensaient pouvoir intégrer la vraie structure du club de la capitale au Brésil. Forcément, la vraie structure du Paris SG au Brésil s’est vu reprocher ce comportement, qui n’était pas du tout de son fait, ce qui a terni sa réputation auprès des familles concernées. Des plaintes ont été déposées et les faux comptes sur les réseaux sociaux ont été identifiés, ce qui a permis d’arrêter la supercherie. Néanmoins, le PSG a tenu à envoyer un message aux jeunes footballeurs brésiliens, leur rappelant qui si le club parisien était « porteur d’espoirs », il fallait rester vigilant face aux personnes mal intentionnées et profitant du nom du club à des fins malveillantes. Le PSG a ainsi invité les fans brésiliens à faire passer ce message de vigilance face aux arnaques qui profitent du nom du Paris Saint-Germain, comme c’est le cas avec d’autres grands clubs. 
