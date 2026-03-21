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Luis Enrique

Le PSG se déplace à Nice avec trois absences majeures

PSG21 mars , 12:00
parClaude Dautel
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Pour le match de ce samedi soir à Nice, le Paris Saint-Germain se déplace avec un groupe de 19 joueurs. En plus de Barcola, Neves et Hakimi, qui est suspendu, resteront à Paris.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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