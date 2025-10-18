Le PSG s’amuse à inventer du suspense en Ligue 1

Accroché à domicile par Strasbourg (3-3) vendredi, le Paris Saint-Germain risque de perdre la tête de la Ligue 1 ce week-end. Rien de grave pour les Parisiens qui semblent disposer d’une marge largement suffisante par rapport à la concurrence.

J'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas démarré leur saison en Ligue 1, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Mayulu par exemple, il fait faux numéro 9, il fait milieu de terrain, il va à droite… » Liam Rosenior peut être fier de ses hommes. Peu d’équipes parviennent à accrocher et à bousculer le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. La plupart des observateurs ont donc choisi de souligner la performance de Strasbourg alors que Nabil Djellit, lui, considère que les Parisiens ne prennent pas le championnat au sérieux. «, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe.

« Je ne dis pas que ce n'est pas justifié tactiquement. Mais j'ai quand même l'impression qu'en fait, ce n'est pas qu'ils ne prennent pas les autres au sérieux, mais ils ont tellement de marge qu'ils peuvent essayer des trucs quasiment impensables entre guillemets, a interprété le journaliste. Est-ce qu'il y a un débat ce soir, est-ce qu'on se retrouve à dire la même chose de Strasbourg si le Paris Saint-Germain avait aligné son équipe type en Ligue 1 ? Il y a Nuno Mendes, Kvaratskhelia et Pacho qui sont sur le banc. »

Ils s'amusent, ils font ce qu'ils veulent - Nabil Djellit

« (…) Ils sont toujours dans des expérimentations. Ça fait deux mois qu'ils sont en préparation. Il y a des absents mais je n'ai pas vu une seule fois l'équipe type au moins avec ceux qui sont là. Ils ont de la marge, ils s'amusent, ils font ce qu'ils veulent. Et quand ça tourne au vinaigre, à la 60e minute, Luis Enrique appelle les gars : "allez les forces spéciales, il faut y aller, il faut terminer le match". Moi c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens », a conclu Nabil Djellit, persuadé que le Paris Saint-Germain finira par distancer la concurrence.