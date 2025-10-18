Le PSG s’amuse à inventer du suspense en Ligue 1

Ils s'amusent, ils font ce qu'ils veulent- Nabil Djellit
Lool le peno + rouge pour bien aider l'OM qui se faissit mener....si avec tout ca l'OM n'est pas champion...😂
En direct je te te rejoins
Les 1ers ralentis je vois la main dedans. Et les derniers je la vois dehors....
La double est dur a justifier, j'ai pas revu le multi angle, donc là comme ça, c'est compliqué comme décision pour moi
Perso il n'y a pas pénalty la main est sur la ligne. Par contre le rouge me parait logique. A revoir l'action...
Paris SG 3 - 3 Strasbourg 🗣️ @Nabil_djellit : "J'ai l'impression que Paris n'a toujours pas démarré sa saison en Ligue 1." #EDS