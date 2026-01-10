ICONSPORT_272084_0526 (1)

PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

PSG10 janv. , 8:00
parCorentin Facy
1
Le clan Ousmane Dembélé a choqué la direction du Paris Saint-Germain en fixant ses prétentions salariales à une hauteur inimaginable. Un départ du Ballon d’Or n’est plus à exclure.
Meilleur joueur de la saison en 2024-2025 et logiquement récompensé par le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé est à un tournant de sa carrière. L’attaquant du PSG, longtemps blessé ces dernières semaines, retrouve peu à peu le rythme et son efficacité. Mais ce sont les négociations autour de sa prolongation de contrat qui vont le plus faire parler dans les mois à venir. Sous contrat avec Paris jusqu’en 2028, l’international français a engagé depuis plusieurs semaines des discussions pour prolonger son bail. Les deux parties sont sur la même longueur d’onde, ils veulent continuer l’aventure commune.

Le PSG a dégainé une première (grosse) offre

Mais sur le plan financier en revanche, le désaccord est total selon FootMercato. Le média spécialisé s’est procuré les chiffres qui sont actuellement au coeur des négociations et il y a de quoi avoir le tournis. Le Paris SG aurait proposé à Ousmane Dembélé un nouveau contrat assorti d’une très forte revalorisation salariale à hauteur de 30 millions d’euros par an, contre moins de 20 millions d’euros actuellement. Conscient du nouveau statut de son joueur, le Qatar est prêt à consentir un très gros effort financier avec un élément irréprochable et très performant la saison dernière au point de soulever le Ballon d’Or.
Sauf que cette proposition ne convient pas du tout à Ousmane Dembélé et à son entourage. Selon le journaliste Santi Aouna, l’agent de l’attaquant français Moussa Sissoko réclame pour son client le double de cette somme pour prolonger, soit près de 60 millions d’euros par an. Une contre-proposition choquante que le PSG n’avait pas vu venir et qui résonne comme un énorme coup de bambou sur la tête des dirigeants franciliens. Le Paris Saint-Germain, qui est sorti des salaires galactiques en se séparant de Neymar, Mbappé et Messi, n’a aucunement l’intention de céder au chantage d’Ousmane Dembélé et de son clan.

Le clan Dembélé réclame 60 ME pour prolonger

Dès lors, un départ pourrait être envisagé pour l’ancien joueur du Stade Rennais. Surtout, on voit mal quel club en Europe pourrait proposer au buteur de 28 ans un tel contrat. Seule l’Arabie Saoudite pourrait céder à cette folie même si dans le clan Dembélé, on reste pour l’instant campé sur cette position, convaincu qu’un accord peut être trouvé avec le PSG. Il va y avoir du travail avant d’y parvenir alors que RMC précisait en fin de semaine que les négociations promettaient d’être très longues avant de trouver une issue, que celle-ci soit positive ou négative d’ailleurs.
1
Derniers commentaires

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Et quand ils touchent au but pour 1 trophée depuis des lustres.....BING Le Psg brise leur rêve à ces tocards

PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

Il est l'UN des éléments qui a apporté la LDC mais pas le seul. 30 M par rapport à 20 actuels c'est 50% d'augmentation, s'il n'est pas content avec ça et que donc l'argent plus que le sportif le motive alors c'est le moment d'aller ailleurs et pousser le délire au bout genre en Saudi League et ne pas faire semblant. Je reste persuadé malgré les dires du staff que Gigio est parti pour des questions d'argent, je ne comprendrais pas que l'on fasse une exception pour Dembouz, les deux se valent pour moi dans la conquête du titre Européen.

OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé

Laissons la place à Rodriguez qui a montré plus que Satriano dans le rôle de 9 en si peu d'apparitions ... Au pire, même s'il n'arrive pas à marquer, ça change quoi ? On a Endrick en plus

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Il a raison ce p'tit, s'il veut remporter des trophées, il doit quitter l'💩OMerde ! La dernière fois que ce club de loosers a remporté un titre, Vaz n'avait que trois ans ! OMdr 😁😂🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

Et oui et si on avait croqué Greenwood en sacrifiant un défenseur l'OM ne serrait jamais revenu au score. Et si l'arbitre avait mis rouge sur l'attentat et s'il nous avait sifflé nos 2 pénos et si et si...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

