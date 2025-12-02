ICONSPORT_278470_0087

Monaco-PSG : La discussion des arbitres révélée (vidéo)

Ligue 102 déc. , 18:40
parGuillaume Conte
4
Le PSG a de quoi être mécontent de l'arbitrage de Clément Turpin face à Monaco samedi dernier. La VAR n'a pas aidé l'arbitre français sur l'action qui a fait polémique.
Les images font très mal, et les arbitres à la VAR n’en ont pourtant pas manqué. Ce samedi lors du match entre Monaco et le PSG, Lucas Chevalier aurait pu y laisser sa cheville sur le tacle en retard et dangereux de Lamine Camara. Mais le joueur monégasque n’a reçu qu’un carton jaune sur l’action, et n’a pas vu son geste se transformer en rouge malgré des ralentis qui montrent la dangerosité du geste, le fait que le ballon était parti depuis longtemps, et qu’il n’y avait absolument aucune maitrise de son engagement. Le carton jaune est resté, alors que le rouge aurait du être de sortie.

Contrôle terminé, l'impact est bas...

Ce mardi, la direction de l’arbitrage a décidé de jouer franc jeu et de reconnaitre que la décision prise par l’ensemble du corps arbitral n’était pas la bonne. Les arbitres ont eu le temps de discuter de la scène, puisque Lucas Chevalier a été longtemps soigné, mais ils sont restés sur une faute au niveau du sol et donc pas à une hauteur dangereuse. « L’impact il est bas, il y a une petite torsion, mais pour moi contrôle terminé », a lancé Jérémie Pignard sous l’oeil approbateur de Gaël Angoula. 
Une décision collégiale que la direction de l’arbitrage n’a pas approuvée donc ce mardi. « Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon. L’attaquant, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l'intégrité physique de ce dernier. Conformément à la Loi 12, cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était, dans ce contexte, attendu pour permettre la correction de la décision initiale », a expliqué l’instance de l’arbitrage français, pour qui le PSG peut se sentir lésé. C'est d'ailleurs la seule faute grave de la VAR repérée dans le week-end sur les quatre décisions étudiées. 
4
Derniers commentaires

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais entre morton et fofana le choix est vite fait.. on a la preuve avec moreira qu'il est plus facile de remplacer un aillier qu'un 9 ou un 6 et de loin

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Oui, mais pas à ce prix là, quand même, et il faudrait recruter très vite...

OL : Le rêve fou d'Aulas enfin réalisé en 2026 ?

Je pense qu'il faut attendre de voir ou on n'en sera quand les blessés vont revenir .. Et aussi et surtout qui va rester qui va partir et qui va arriver en janvier

Monaco-PSG : La discussion des arbitres révélée (vidéo)

Si c'était toujours dans un sens, on pourrait en tirer la conclusion qu'ils sont corrompus. Mais, à moins de penser que Lens (ils ont été les plus avantagés) a lancé une grosse opération mafieuse, cette année, et que la fatwa contre l'OL continue (le plus défavorisé), je pense que la VAR n'ose surtout pas déjuger un arbitre côté sans être hyper blindés, et du coup ils font des erreurs régulièrement, comme ça a été le cas sur cette action. Je pardonne plus facilement l'erreur d'un arbitre principal, qui peut à vitesse réelle, avec la distance et une vision partielle, ne pas bien voir. Mais eux, avec les ralentis, les différents plans, 2 paires d'yeux, c'est grotesque et cela devrait être sanctionné.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Oui t as effectivement vraiment tout compris ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

