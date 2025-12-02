Monaco-PSG : La discussion des arbitres révélée (vidéo)

Le PSG a de quoi être mécontent de l'arbitrage de Clément Turpin face à Monaco samedi dernier. La VAR n'a pas aidé l'arbitre français sur l'action qui a fait polémique.

Les images font très mal, et les arbitres à la VAR n’en ont pourtant pas manqué. Ce samedi lors du match entre Monaco et le PSG , Lucas Chevalier aurait pu y laisser sa cheville sur le tacle en retard et dangereux de Lamine Camara. Mais le joueur monégasque n’a reçu qu’un carton jaune sur l’action, et n’a pas vu son geste se transformer en rouge malgré des ralentis qui montrent la dangerosité du geste, le fait que le ballon était parti depuis longtemps, et qu’il n’y avait absolument aucune maitrise de son engagement. Le carton jaune est resté, alors que le rouge aurait du être de sortie.

Contrôle terminé, l'impact est bas...

Ce mardi, la direction de l’arbitrage a décidé de jouer franc jeu et de reconnaitre que la décision prise par l’ensemble du corps arbitral n’était pas la bonne. Les arbitres ont eu le temps de discuter de la scène, puisque Lucas Chevalier a été longtemps soigné, mais ils sont restés sur une faute au niveau du sol et donc pas à une hauteur dangereuse. « L’impact il est bas, il y a une petite torsion, mais pour moi contrôle terminé », a lancé Jérémie Pignard sous l’oeil approbateur de Gaël Angoula.

Une décision collégiale que la direction de l’arbitrage n’a pas approuvée donc ce mardi. « Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon. L’attaquant, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l'intégrité physique de ce dernier. Conformément à la Loi 12, cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était, dans ce contexte, attendu pour permettre la correction de la décision initiale », a expliqué l’instance de l’arbitrage français, pour qui le PSG peut se sentir lésé. C'est d'ailleurs la seule faute grave de la VAR repérée dans le week-end sur les quatre décisions étudiées.