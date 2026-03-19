PSG : Barcola Ballon d’Or, ça devient sérieux

Buteur à l’aller comme au retour, Bradley Barcola fait partie des protagonistes du huitième de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea (5-2, 0-3). A ce rythme, l’ailier du Paris Saint-Germain peut faire partie des candidats au prochain Ballon d’Or.

Bradley Barcola ne fait plus rire. Souvent critiqué voire moqué pour son manque d’efficacité, l’ailier du Paris Saint-Germain a répondu de la meilleure des manières. L’international tricolore a inscrit deux jolis buts face à Chelsea, un à l’aller et l’autre au retour, contribuant ainsi à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mine de rien, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais réalise une belle saison. A tel point que le journaliste Laurent Perrin en fait un potentiel successeur de son coéquipier Ousmane Dembélé.

Bradley Barcola Ballon d'Or ? Je pourrais deviner un soupçon d’ironie dans votre question, a réagi le spécialiste du quotidien Le Parisien dans un échange avec des internautes. Mais je vais y répondre avec sérieux : Oui, Bradley Barcola a le talent pour prétendre au Ballon d’Or. C’est un joueur différent, dribbleur, passeur, finisseur et si son efficacité se confirme, il peut suivre la même trajectoire que celle d’Ousmane Dembélé. Mais il faudra attendre car cette année, le Ballon d’Or ira très certainement à un champion du monde. » , a réagi le spécialiste du quotidien Le Parisien dans un échange avec des internautes.

« Si la France gagne le Mondial, Mbappé sera le favori numéro un, a prévenu le journaliste. Si c’est l’Espagne, ce sera Yamal, Ronaldo pour le Portugal, Kane pour l’Angleterre, etc. Vous allez me dire qu'en 2018 (année du sacre de Luka Modric, ndlr), le Ballon d'Or n'a pas été attribué à un champion du monde, mais en cette année de Coupe du monde, il y a trop de grandes stars candidates. Après, si Barcola gagne la Ligue des Champions et marque en finale de la Coupe du monde… On peut toujours rêver ! » Freiné par sa blessure à la cheville, Bradley Barcola va malheureusement manquer trois à quatre semaines de compétitions après le choc face à Chelsea. Un coup dur pour le PSG, privé de son atout numéro un du miment pour les matchs à venir.