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Nuno Mendes

PSG : Walid Acherchour va trop loin avec Nuno Mendes

PSG22 mars , 13:40
parMehdi Lunay
2
Buteur avec le PSG samedi soir, Nuno Mendes a été difficile à arrêter pour la défense niçoise. Le latéral portugais a été l'élément offensif majeur de son équipe. Pour Walid Acherchour, le joueur de 23 ans peut déjà changer de poste.
A l'instar du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes n'était pas au mieux il y a quelques semaines seulement. Fragile défensivement, le Portugais était sévèrement critiqué d'autant qu'il semblait plus émoussé que jamais sur le plan physique. Ces doutes font désormais partie du passé comme l'a confirmé le match de Nice samedi soir. Buteur sur penalty, Mendes a perforé la défense niçoise pour offrir le deuxième but parisien à Désiré Doué. Son bilan aurait pu encore s'améliorer puisqu'il a provoqué d'autres occasions nettes.
Il peut jouer au milieu de terrain, défenseur central, ailier
- Walid Acherchour
Le grand Nuno Mendes est bien de retour au PSG. Sa vitesse et sa percussion font merveille en attaque. Défensivement, l'arrière gauche qui avait mis Lamine Yamal dans sa poche en Ligue des Nations réapparait aussi. De quoi susciter l'enthousiasme décomplexé de Walid Acherchour. Dans l'After Foot sur RMC, ce dernier a plaidé pour changer le poste du Portugais dans le onze parisien. Problème, Nuno Mendes peut évoluer absolument partout sur le terrain selon l'analyste.
« Ce joueur là c’est n’importe quoi. Je pense que dans tous les clubs de Ligue 1 il a sa place en tant qu’ailier et il termine à minimum 10 buts et 10 passes décisives. Il fait partie des 5 joueurs les plus effrayants en Europe. Parce qu’il faut arrêter de parler de meilleur latéral gauche au monde, moi je trouve qu’à son meilleur niveau il est effrayant. C’est un joueur total, il est capable de tout faire sur un terrain de football. Il mélange le côté athlétique et technique, il peut jouer au milieu de terrain, défenseur central, ailier », a lâché Walid Acherchour.
Nuno Mendes devra quand même confirmer contre un adversaire plus coriace que Nice, 15e de Ligue 1 actuellement et extrêmement faible sur le plan défensif cette saison.
N. Mendes

N. Mendes

PortugalPortugal Âge 23 Défenseur

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs12
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts4
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
2
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Derniers commentaires

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Très clairement il est le meilleur à son poste et peut concurrencer pas mal d'ailiers et de milieux. Il mérite le top 5 B.O ❤️

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Si on ne fait pas le con avec lui il restera et un bon bout de temps notre joyau ❤️‍🔥

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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