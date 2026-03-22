PSG : Walid Acherchour va trop loin avec Nuno Mendes

Buteur avec le PSG samedi soir, Nuno Mendes a été difficile à arrêter pour la défense niçoise. Le latéral portugais a été l'élément offensif majeur de son équipe. Pour Walid Acherchour, le joueur de 23 ans peut déjà changer de poste.

A l'instar du Paris Saint-Germain , Nuno Mendes n'était pas au mieux il y a quelques semaines seulement. Fragile défensivement, le Portugais était sévèrement critiqué d'autant qu'il semblait plus émoussé que jamais sur le plan physique. Ces doutes font désormais partie du passé comme l'a confirmé le match de Nice samedi soir. Buteur sur penalty, Mendes a perforé la défense niçoise pour offrir le deuxième but parisien à Désiré Doué. Son bilan aurait pu encore s'améliorer puisqu'il a provoqué d'autres occasions nettes.

Il peut jouer au milieu de terrain, défenseur central, ailier - Walid Acherchour

Le grand Nuno Mendes est bien de retour au PSG. Sa vitesse et sa percussion font merveille en attaque. Défensivement, l'arrière gauche qui avait mis Lamine Yamal dans sa poche en Ligue des Nations réapparait aussi. De quoi susciter l'enthousiasme décomplexé de Walid Acherchour. Dans l'After Foot sur RMC, ce dernier a plaidé pour changer le poste du Portugais dans le onze parisien. Problème, Nuno Mendes peut évoluer absolument partout sur le terrain selon l'analyste.

Ce joueur là c’est n’importe quoi. Je pense que dans tous les clubs de Ligue 1 il a sa place en tant qu’ailier et il termine à minimum 10 buts et 10 passes décisives. Il fait partie des 5 joueurs les plus effrayants en Europe. Parce qu’il faut arrêter de parler de meilleur latéral gauche au monde, moi je trouve qu’à son meilleur niveau il est effrayant. C’est un joueur total, il est capable de tout faire sur un terrain de football. Il mélange le côté athlétique et technique, il peut jouer au milieu de terrain, défenseur central, ailier », a lâché Walid Acherchour. », a lâché Walid Acherchour.

Nuno Mendes devra quand même confirmer contre un adversaire plus coriace que Nice, 15e de Ligue 1 actuellement et extrêmement faible sur le plan défensif cette saison.