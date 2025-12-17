ASSE : Où passe l'argent ? Il pose une étrange question

L'ASSE ne domine pas la Ligue 2 malgré les investissements importants cet été. Des questions se posent sur l'usage de l'argent de Kilmer Sports.

Potentiellement après 17 journées, l’AS Saint-Étienne se classe à la troisième place du championnat de Ligue 2 (le Red Star compte un match de moins). Une place qui n’offre pas une montée directe pour les Verts, objectif principal de cette saison. Pourtant, cet été, le club du Forez a investi massivement sur le mercato estival. Plus de 20 millions d’euros dépensés, un record en Ligue 2, des résultats sont donc attendus. Mais si la première partie de saison s’est déroulée sans accroc, la formation d’ Eirik Horneland s’est pris les pieds dans le tapis par la suit. Avec les mêmes failles que la saison passée en Ligue 1, une défense aux abois. Pour Romain Molina, des questions doivent quand même se poser sur les investissements faits.

Les mêmes soucis qu’en Ligue 1

À l’issue de cette première partie de saison, l’ASSE est la troisième pire défense de Ligue 2 avec 25 buts encaissés. Dans une vidéo bilan, Romain Molina remet en question les investissements stéphanois sur ce début de saison. « Il y a des joueurs qui veulent encore partir, donc ça va être une période compliquée. Sainté va encore dépenser des millions. Rendez-vous compte qu’ils ont mis plus de 20 millions cet été, et 20 aussi l’année dernière. Il y a 40 ou 50 millions qui ont été dépensés », explique-t-il dans un premier temps avant de pointer la faiblesse du dub du Forez.

« Le chantier principal était la défense, et ils n’ont toujours pas réussi à en construire une avec autant d’argent dépensé. C’est quand même une prouesse. Les dirigeants continuent, le propriétaire continue de donner de l’argent, on se demande pourquoi », note-t-il. Une situation qui devra être réglée pour l’ASSE sur ce mercato hivernal. Un mois de janvier agité avec des départs à prévoir également au sein de l’effectif d’Horneland.