ICONSPORT_279864_0016 (1)

ASSE : Où passe l'argent ? Il pose une étrange question

ASSE17 déc. , 9:00
parNathan Hanini
0
L'ASSE ne domine pas la Ligue 2 malgré les investissements importants cet été. Des questions se posent sur l'usage de l'argent de Kilmer Sports.
Potentiellement après 17 journées, l’AS Saint-Étienne se classe à la troisième place du championnat de Ligue 2 (le Red Star compte un match de moins). Une place qui n’offre pas une montée directe pour les Verts, objectif principal de cette saison. Pourtant, cet été, le club du Forez a investi massivement sur le mercato estival. Plus de 20 millions d’euros dépensés, un record en Ligue 2, des résultats sont donc attendus. Mais si la première partie de saison s’est déroulée sans accroc, la formation d’Eirik Horneland s’est pris les pieds dans le tapis par la suit. Avec les mêmes failles que la saison passée en Ligue 1, une défense aux abois. Pour Romain Molina, des questions doivent quand même se poser sur les investissements faits.

Les mêmes soucis qu’en Ligue 1

À l’issue de cette première partie de saison, l’ASSE est la troisième pire défense de Ligue 2 avec 25 buts encaissés. Dans une vidéo bilan, Romain Molina remet en question les investissements stéphanois sur ce début de saison. « Il y a des joueurs qui veulent encore partir, donc ça va être une période compliquée. Sainté va encore dépenser des millions. Rendez-vous compte qu’ils ont mis plus de 20 millions cet été, et 20 aussi l’année dernière. Il y a 40 ou 50 millions qui ont été dépensés », explique-t-il dans un premier temps avant de pointer la faiblesse du dub du Forez.
« Le chantier principal était la défense, et ils n’ont toujours pas réussi à en construire une avec autant d’argent dépensé. C’est quand même une prouesse. Les dirigeants continuent, le propriétaire continue de donner de l’argent, on se demande pourquoi », note-t-il. Une situation qui devra être réglée pour l’ASSE sur ce mercato hivernal. Un mois de janvier agité avec des départs à prévoir également au sein de l’effectif d’Horneland. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275962_0214
OL

L'OL mise 4ME au mercato, c'est un coup de génie

ICONSPORT_276526_0048
OM

OM : Maupay et Lirola, les deux lofteurs les plus cools du monde

ICONSPORT_275675_0015
PSG

Le PSG relance le dossier Akliouche

Fil Info

17 déc. , 10:00
L'OL mise 4ME au mercato, c'est un coup de génie
17 déc. , 9:30
OM : Maupay et Lirola, les deux lofteurs les plus cools du monde
17 déc. , 8:40
Le PSG relance le dossier Akliouche
17 déc. , 8:20
L'OL accepte l'ultime exigence d'Endrick
17 déc. , 8:00
L'OM dit non à Kanté, Abdelli arrive
17 déc. , 7:00
TV : PSG - Flamengo, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
17 déc. , 6:45
Paris Sportifs : Le PSG champion du monde, le bon plan à 155 euros
16 déc. , 23:15
PSG : Ibrahim Mbaye prolonge à Paris jusqu'en 2028

Derniers commentaires

L'OM dit non à Kanté, Abdelli arrive

Apparemment Ounahi n'a pas servi de leçon. J'ai rien contre Abdeli mais on a vu que passer d'Angers a l'OM, y'a un gouffre. Je ne dirais pas que ce sera un flop sûr mais de gros doutes quand même

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

toi tu as lu que le titre mdr

L'OL accepte l'ultime exigence d'Endrick

Mais oui... Vu l'attaque du Brésil, désolé il faudra qu'il plante et qu'il se montre, sinon il n'ira pas à la WC. Et en 5 mois, c'est quasi improbable (je peux me tromper). Et explique ton argument faut pas inventer.. De quoi ?

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Le PSG a de mémoire perdu en finale de la coupe du monde des clubs de la FIFA face à Chelsea..... un club dont le budget est tres voisin de celui du PSG environ 800M€... Pour rappel le 2° budget en France c’est l’OM avec seulement 290 M€. Que le PSG soit le meilleur club de France A JAMAIS serait la moindre des choses. Outre manche il y a quand même 6 clubs qui dépassent les 550M€, mais bon les anglais payent 70€/ mois pour voir la totalité des matchs de 1° league !!!

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

ca reste aussi un trophee en bois!! et quand tu dis la vrai coupe du monde c'est pour te rassurer mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading