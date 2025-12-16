PSG : Ibrahim Mbaye prolonge à Paris jusqu'en 2028

Il est veau
Il est vo
Fofana avant ca blessure il étais decesif tout les 444 minutes, paixao est decesif tout les 182 minutes, greewood il est decesif tout les 123 minutes
Je croyais qu'il les vaut, mais si tu dis qu'il est vaux, ça change tout.😂😂
C'est vrai que isak et wirtz ils apporte de leur prix !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Ibrahim Mbaye et Alyssa Fernandes sacrés Titi d'Or 2024 ! 🏆❤️💙 Les deux néo-pros du Paris Saint-Germain ont remporté le Titi d’Or, trophée décerné par l’Association @TitisduPSG récompensant chaque année les deux meilleurs joueurs du Centre de Formation. 👏