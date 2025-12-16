PSG : Ibrahim Mbaye prolonge à Paris jusqu'en 2028

ICONSPORT_279851_0241
Agé de 17 ans, Ibrahim Mbaye a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2028. Le jeune attaquant enchaîne les matchs et Luis Enrique lui fait confiance. 
Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye a réussi à profiter des absences au sein de l'attaque parisienne pour se faire sa place dans un effectif pourtant monstrueux. Désigné homme du match samedi lors de la victoire du PSG à Metz, le jeune ailier droit n'était pour l'instant lié avec son club que jusqu'en 2027. Tout vient cependant de basculer pour lui.
Mais Fabrice Hawkins révèle que le 1er juillet dernier, lorsque Ibrahim Mbaye a signé son premier contrat professionnel avec le PSG, une clause avait été insérée prévoyant la possibilité pour le club d'ajouter une année de plus à cet engagement. Le journaliste de RMC confirme que les dirigeants des champions d'Europe viennent de lever cette option. Désormais, Ibrahim Mbaye est donc sous contrat jusqu'en 2028.

Le PSG lève la clause pour Mbaye

C'est évidemment une belle satisfaction pour le titi parisien, dont la valeur a déjà littéralement explosé. Transfermarkt précise que si Ibrahim Mbaye valait 3 millions d'euros lorsqu'il a signé son contrat avec le Paris Saint-Germin il y a six mois, sa valeur est estimée à 20 millions d'euros en cette fin d'année. Depuis le début de la saison 2025-2026, l'attaquant de 17 ans a participé à 14 matches de Ligue 1 et 3 matches de Ligue des champions. Il a également marqué un but et signé trois passes décisives. 
I. Mbaye

I. Mbaye

FranceFrance Âge 17 Attaquant

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
