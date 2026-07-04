Le PSG refuse de payer 50ME pour cet international français

Le PSG refuse de payer 50ME pour cet international français

PSG04 juil. , 12:20
parClaude Dautel
5
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Paris Saint-Germain va se renforcer cet été, mais l'époque où Nasser Al-Khelaifi dépensait sans compter et ne visait que des stars, quitte à se fourvoyer, est terminée. Le champion d'Europe vise désormais des profils bien précis et sans céder au panic buy. C'est le cas concernant Marcus Thuram.
On le sait depuis longtemps, Luis Enrique apprécie le profil du joueur français de la Juventus. Et l'entraîneur parisien a donc demandé à Luis Campos de nouer des contacts avec le club turinois afin de connaître les conditions d'un possible transfert de l'attaquant tricolore, actuellement aux États-Unis avec l'équipe de Didier Deschamps. Le quotidien sportif turinois Tuttosport confirme que Luciano Spalletti ne retiendra pas de force le fils de Lilian Thuram, mais que pour que le joueur formé à Sochaux quitte la Vieille Dame, il faudra que le club intéressé vienne avec une offre au minimum de 50 millions d'euros. Si ce n'est pas le cas, alors les négociations ne débuteront même pas, la Juventus voulant vendre et pas brader Marcus Thuram.

De nombreux contacts mais pas d'offre pour Marcus Thuram

Ce samedi, le média italien révèle que Sunderland, Nottingham Forest et Newcastle ont manifesté de l'intérêt, mais n'ont pas encore formulé d'offre formelle pour Thuram. Liverpool et Manchester United sont également intéressés par le Français. Deux clubs turcs, Fenerbahçe et Galatasaray ont pris des renseignements, mais l'attaquant de 28 ans n'est pas tenté à l'idée de rejoindre ce championnat. Et Tuttosport de confirmer que Luis Campos a Marcus Thuram dans sa liste de renforts offensifs possibles pour le Paris Saint-Germain, mais que pour l'instant cet intérêt ne s'est traduit par aucune offre concrète des doubles champions d'Europe.
Pour le PSG, l'idée de dépenser 55 millions d'euros pour faire venir Marcus Thuram de la Juventus n'est pas du tout une évidence. D'autant que dans le même temps, le club de la capitale négocie également avec les Bianconeri concernant Randal Kolo Muani, que la Juve veut recruter. Mais les médias italiens le confirment, les deux opérations se font de manière indépendante, et il se peut que Kolo Muani quitte Paris pour rejoindre le club de Serie A sans que Thuram vienne au Paris Saint-Germain. Car à 55 millions d'euros, c'est pour l'instant non concernant l'attaquant des Bleus.
Articles Recommandés
France Paraguay Les Bleus Vises Par Un Choquant Derapage Raciste
Equipe de France

France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste

Une Jeune Pepite Suedoise Signe A Strasbourg
RCSA

Une jeune pépite suédoise signe à Strasbourg

Lol Detruit La Concurrence Sur Le Marche Des Jeunes
OL

L'OL détruit la concurrence sur le marché des jeunes

Om Lorenzi Foudroye Par Chelsea Au Mercato
OM

OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato

Fil Info

04 juil. , 14:00
France-Paraguay : Les Bleus visés par un choquant dérapage raciste
04 juil. , 13:46
Une jeune pépite suédoise signe à Strasbourg
04 juil. , 13:30
L'OL détruit la concurrence sur le marché des jeunes
04 juil. , 13:00
OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato
04 juil. , 12:40
Openda à l'OL, ça devient très sérieux
04 juil. , 12:00
OM : Greenwood vendu, on connaît la date
04 juil. , 11:40
L'ASSE et Nantes entrent en guerre pour le même joueur
04 juil. , 11:20
L'Algérie décide de virer Vladimir Petkovic
04 juil. , 11:00
Le PSG reçoit 30 ME, la Juve encore recalée

Derniers commentaires

OM : McCourt éloigne Richard de ce dossier brûlant

C est faux ce n est pas vrai.

OM : McCourt éloigne Richard de ce dossier brûlant

En effet Mc Court est plus que jamais ouvert à une vente, et aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet, Project Liberty .."money talks" ! Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de Président de l'OM.Et tous les démentis, les "contre feu" ,sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations....

OM : Greenwood vendu, on connaît la date

VENTE GREENWOOD : Un RMIste et un chômeur colocataires Marseillais : " -- Moi Greenwood j'en demande 80 millions pas moins ! - Non faut être réaliste ... moi à 60 millions , je le laisse partir, on a plus un rond ! " "- Oh la la ... ça me fais penser .... on peut toujours pas payer le loyer de la coloc !!! 😂🤣

Le PSG refuse de payer 50ME pour cet international français

Et heureusement !!! Non mais au secours. C'est quoi cette piste DÉGUEULASSE !? jamais de la vie !

OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato

Grégoire Lorenzini aura beaucoup de travail !

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading