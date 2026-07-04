Le PSG refuse de payer 50ME pour cet international français

Le Paris Saint-Germain va se renforcer cet été, mais l'époque où Nasser Al-Khelaifi dépensait sans compter et ne visait que des stars, quitte à se fourvoyer, est terminée. Le champion d'Europe vise désormais des profils bien précis et sans céder au panic buy. C'est le cas concernant Marcus Thuram.

On le sait depuis longtemps, Luis Enrique apprécie le profil du joueur français de la Juventus. Et l'entraîneur parisien a donc demandé à Luis Campos de nouer des contacts avec le club turinois afin de connaître les conditions d'un possible transfert de l'attaquant tricolore, actuellement aux États-Unis avec l'équipe de Didier Deschamps. Le quotidien sportif turinois Tuttosport confirme que Luciano Spalletti ne retiendra pas de force le fils de Lilian Thuram, mais que pour que le joueur formé à Sochaux quitte la Vieille Dame, il faudra que le club intéressé vienne avec une offre au minimum de 50 millions d'euros. Si ce n'est pas le cas, alors les négociations ne débuteront même pas, la Juventus voulant vendre et pas brader Marcus Thuram.

De nombreux contacts mais pas d'offre pour Marcus Thuram

Ce samedi, le média italien révèle que Sunderland, Nottingham Forest et Newcastle ont manifesté de l'intérêt, mais n'ont pas encore formulé d'offre formelle pour Thuram. Liverpool et Manchester United sont également intéressés par le Français. Deux clubs turcs, Fenerbahçe et Galatasaray ont pris des renseignements, mais l'attaquant de 28 ans n'est pas tenté à l'idée de rejoindre ce championnat. Et Tuttosport de confirmer que Luis Campos a Marcus Thuram dans sa liste de renforts offensifs possibles pour le Paris Saint-Germain, mais que pour l'instant cet intérêt ne s'est traduit par aucune offre concrète des doubles champions d'Europe.