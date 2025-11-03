Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible

Longtemps intéressé par Maghnes Akliouche, le PSG a finalement pris la décision de se retirer du dossier. Le club de la capitale doute de l’intérêt de recruter le milieu offensif de l’AS Monaco.

Auteur d’une belle saison dernière, Maghnes Akliouche est plus en difficulté depuis quelques semaines à l’AS Monaco. Le milieu offensif de 23 ans peine à confirmer son énorme potentiel. Le néo-international français a peut-être été perturbé par son mercato agité, avec la possibilité de signer au Paris Saint-Germain … ce qui ne s’est finalement pas concrétisé. L’intérêt de Luis Campos et de Luis Enrique était pourtant bien réel, mais le PSG n’a jamais accepté de s’aligner sur les exigences de l’AS Monaco.

La piste pourrait être relancée cet hiver ou l’été prochain. C’est tout du moins ce que l’on pouvait légitimement penser jusqu’à maintenant. Mais à en croire les informations du compte PSG Inside Actu, il est désormais assez improbable de voir le champion d’Europe se positionner sur Akliouche. « La piste Akliouche s’éloigne ! Le PSG doute de sa réelle plus-value » écrit le compte sur X, qui croit savoir que Luis Enrique et Luis Campos ont émis ces derniers mois de sérieux doutes sur le niveau du joueur monégasque. A ce poste, Rodrigo Mora a « toujours la cote » tandis que deux autres grands talents du football européen sont suivis de près : Carlos Alvarez de Levante et Arsen Zakharyan de la Real Sociedad.

« Paris veut un profil prometteur sur la durée » ajoute le compte insider. Reste maintenant à savoir quel jeune joueur offensif aura les faveurs du Paris Saint-Germain lors des prochaines périodes de mercato. Il semble en tout cas de moins en moins évident qu’il s’agisse de Maghnes Akliouche, lequel a perdu des points dans l’esprit de Luis Enrique et de Luis Campos au cours des dernières semaines. Le joueur monégasque avait pourtant le profil idéal pour s’intégrer au PSG, avec un profil de jeune joueur français à fort potentiel et une polyvalence qui avait de quoi régaler Luis Enrique. L’irrégularité du milieu offensif monégasque a néanmoins fait douter Paris, au point que le club Bleu et Rouge referme pour l’instant ce dossier.