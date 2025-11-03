ICONSPORT_275675_0015

Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible

PSG03 nov. , 12:00
parCorentin Facy
1
Longtemps intéressé par Maghnes Akliouche, le PSG a finalement pris la décision de se retirer du dossier. Le club de la capitale doute de l’intérêt de recruter le milieu offensif de l’AS Monaco.
Auteur d’une belle saison dernière, Maghnes Akliouche est plus en difficulté depuis quelques semaines à l’AS Monaco. Le milieu offensif de 23 ans peine à confirmer son énorme potentiel. Le néo-international français a peut-être été perturbé par son mercato agité, avec la possibilité de signer au Paris Saint-Germain… ce qui ne s’est finalement pas concrétisé. L’intérêt de Luis Campos et de Luis Enrique était pourtant bien réel, mais le PSG n’a jamais accepté de s’aligner sur les exigences de l’AS Monaco.
La piste pourrait être relancée cet hiver ou l’été prochain. C’est tout du moins ce que l’on pouvait légitimement penser jusqu’à maintenant. Mais à en croire les informations du compte PSG Inside Actu, il est désormais assez improbable de voir le champion d’Europe se positionner sur Akliouche. « La piste Akliouche s’éloigne ! Le PSG doute de sa réelle plus-value » écrit le compte sur X, qui croit savoir que Luis Enrique et Luis Campos ont émis ces derniers mois de sérieux doutes sur le niveau du joueur monégasque. A ce poste, Rodrigo Mora a « toujours la cote » tandis que deux autres grands talents du football européen sont suivis de près : Carlos Alvarez de Levante et Arsen Zakharyan de la Real Sociedad.

« Paris veut un profil prometteur sur la durée » ajoute le compte insider. Reste maintenant à savoir quel jeune joueur offensif aura les faveurs du Paris Saint-Germain lors des prochaines périodes de mercato. Il semble en tout cas de moins en moins évident qu’il s’agisse de Maghnes Akliouche, lequel a perdu des points dans l’esprit de Luis Enrique et de Luis Campos au cours des dernières semaines. Le joueur monégasque avait pourtant le profil idéal pour s’intégrer au PSG, avec un profil de jeune joueur français à fort potentiel et une polyvalence qui avait de quoi régaler Luis Enrique. L’irrégularité du milieu offensif monégasque a néanmoins fait douter Paris, au point que le club Bleu et Rouge referme pour l’instant ce dossier.
1
Derniers commentaires

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Tapie a été condamné et je n'en parle pas, et les parisiens qui en parlent le font surtout pour vous répondre suite au genre de commentaires qui est le tien. Sarko a été condamné et c'est bien fait pour lui. Nasser (que je n'aime pas) ne l'est pas. Le jour où il sera condamné, tu pourras l'ouvrir. En attendant, tu es prié de respecter la présomption d'innocence et d'arrêter de mettre ton copié-collé.

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Je vois pas où il y a un complot ce que je dis c est que hier ça a joué particulièrement dur sur lui et dès le début du match. Et comme j ai dis oui souvent il en rajoute.

Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible

Ah mince, moi qui croyais en ouvrant l'article que la raison était sa coupe de cheveux sur la photo illustrant l'article...

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Trop lol xptdr 👍

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

@Joekidd. tu sais bien qu il ne tombera jamais. il achet tout et tou le monde. avec des fonds illimités.... et tu connais l expression y a pas de fumée sans feu ! 1x ok. 2x ok 3 ok 4X. bon ça commence à se voir lol. c est sur vous etes tout en haut , les supporter aiment ça, mais il ne faut pas etre naif hein! tu vas evidemmment parler de l OM et Tapie bien sur, sache que si il a triché, il merite tout ce qu il lui est arrivé. mais les supporter n ont rien demandé

