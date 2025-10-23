Le PSG recalé pour un coup brillant à 32 ME en Ligue 1

A la recherche d’un joueur offensif polyvalent lors du mercato estival, le PSG s’est renseigné sur Magnhes Akliouche mais aussi sur Eliesse Ben Seghir. L’international marocain a la cote auprès de Luis Campos.

Cet été, le Paris Saint-Germain a été plutôt calme sur le marché des transferts. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont été les seuls joueurs à rejoindre le club de la capitale, ce qui ne signifie pas que Luis Campos et Luis Enrique sont restés les bras croisés pour autant. Les deux hommes ont notamment regardé s’il était possible de faire venir un joueur offensif polyvalent pour étoffer l’attaque parisienne. Le nom de Rayan Cherki avait été évoqué, mais l’ex-Lyonnais a finalement rejoint Manchester City.

Quant à Magnhes Akliouche, le néo-international français est finalement resté à l’AS Monaco. Un autre joueur du club de la Principauté avait attisé la convoitise du PSG comme le confirme le specialiste Abdel Hamed sur X. Il s’agit d’Eliesse Ben Seghir, lequel a finalement pris la direction du Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros cet été. « Luis Campos lui a réitéré qu’il aurait aimé le voir venir cet été et que Monaco était fermé aux négociations » explique l’insider, réagissant aux informations de RMC selon lesquelles Luis Enrique et Luis Campos ont pris le temps d’échanger avec Eliesse Ben Seghir après la lourde défaite du Bayer Leverkusen contre le Paris Saint-Germain mardi soir en Ligue des Champions (2-7).

Le PSG était intéressé par Ben Seghir

Pour l’heure, pas de gros regrets à avoir pour le champion d’Europe en titre au vu de l’acclimatation très difficile de Ben Seghir en Bundesliga. Sous les couleurs du Bayer Leverkusen, l’international marocain passé par l’AS Monaco n’a disputé que trois matchs, rarement comme titulaire, pour un bilan famélique de 0 but et 0 passe décisive. Reste que son potentiel demeure intact et à 20 ans, Eliesse Ben Seghir aura sans doute l’occasion de prouver à tout le monde dans les mois à venir pourquoi un club tel que le PSG était intéressé par sa venue l’été dernier.