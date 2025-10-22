ICONSPORT_271638_0124
Luis Enrique

« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas

PSG22 oct. , 17:30
parQuentin Mallet
1
A 10 contre 10 pendant une grande partie de la rencontre, le Paris Saint-Germain a humilié le Bayer Leverkusen sur la pelouse de la BayArena (2-7). Une victoire vivement saluée par la presse européenne qui est aussi terrifiée par le niveau de jeu parisien.
Luis Enrique l'a affirmé, le plus dur était de remporter la première Ligue des champions. Maintenant que tous les joueurs du Paris Saint-Germain, des plus jeunes aux plus expérimentés, savent qu'il est possible d'aller au bout de la plus prestigieuse des compétitions européennes, on voit une forme de décomplexion totale qui émane de l'effectif parisien. Malgré un remaniement important du onze titulaire pour le déplacement à Barcelone, Paris a réussi à s'imposer. Mais la cerise sur le gâteau est indéniablement ce déplacement à la BayArena mardi soir, au bout duquel le PSG est allé jusqu'à inscrire 7 buts à l'extérieur à son adversaire, le Bayer Leverkusen. Une victoire amplement saluée par la presse européenne, qui ne cache pas sa crainte de voir le champion d'Europe en titre afficher un tel niveau.

Le PSG fait peur à tout le monde

« Le PSG donne une leçon au Bayer. Les spectateurs présents à la BayArena ont vécu une soirée mémorable. Le tenant du titre a montré toute sa classe en balayant Leverkusen », avance Kicker en Allemagne. L'Espagne aussi a été choquée par la prestation parisienne, alors que Marca titre que « Ce PSG est écœurant » et va jusqu'à parler de balade, tandis que le quotidien AS explique que « Luis Enrique sème la panique. Ses joueurs ont écrasé Leverkusen au terme d'un match humiliant ».
La Catalogne aussi est impressionnée, comme le montrent Mundo Deportivo et Sport. « Le PSG continue de dérouler son football dévastateur en Europe » et « Le PSG de Luis Enrique rend fou », expliquent-ils respectivement. En Angleterre, BBC Sport est également sous le charme et met en exergue le match de Désiré Doué, auteur d'un doublé. « Doué brille avec le PSG, qui offre un show de sept buts à Leverkusen. Le tenant du titre a livré une performance offensive impitoyable pour démanteler son adversaire », lit-on. Un match référence pour cette saison qui marque notamment le retour d'Ousmane Dembélé, lui aussi buteur face au Bayer Leverkusen.
1
