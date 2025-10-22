A 10 contre 10 pendant une grande partie de la rencontre, le Paris Saint-Germain a humilié le Bayer Leverkusen sur la pelouse de la BayArena (2-7). Une victoire vivement saluée par la presse européenne qui est aussi terrifiée par le niveau de jeu parisien.

Luis Enrique l'a affirmé, le plus dur était de remporter la première Ligue des champions. Maintenant que tous les joueurs du Paris Saint-Germain , des plus jeunes aux plus expérimentés, savent qu'il est possible d'aller au bout de la plus prestigieuse des compétitions européennes, on voit une forme de décomplexion totale qui émane de l'effectif parisien. Malgré un remaniement important du onze titulaire pour le déplacement à Barcelone, Paris a réussi à s'imposer. Mais la cerise sur le gâteau est indéniablement ce déplacement à la BayArena mardi soir, au bout duquel le PSG est allé jusqu'à inscrire 7 buts à l'extérieur à son adversaire, le Bayer Leverkusen. Une victoire amplement saluée par la presse européenne, qui ne cache pas sa crainte de voir le champion d'Europe en titre afficher un tel niveau.

Champions League 21 octobre 2025 à 21:00 Bayer 04 Leverkusen García Serrano 38 ' García Serrano 54 ' 2 7 Match terminé Paris Saint Germain Pacho Tenorio 7 ' Doue 41 ' Kvaratskhelia 44 ' Doue 45 ' Mendes 50 ' Dembélé 66 ' Machado Ferreira 90 ' Chronologie Composition Statistiques But 90 ’ V. Machado Ferreira Paris Saint Germain Remplacement 76 ’ ENTRE Q. Ndjantou Mbitcha Paris Saint Germain SORT W. Zaire Emery Paris Saint Germain Remplacement 72 ’ ENTRE I. Mbaye Paris Saint Germain SORT B. Barcola Paris Saint Germain But 66 ’ O. Dembélé Paris Saint Germain Voir Les Détails Complets Du Match

Le PSG fait peur à tout le monde

« Le PSG donne une leçon au Bayer. Les spectateurs présents à la BayArena ont vécu une soirée mémorable. Le tenant du titre a montré toute sa classe en balayant Leverkusen », avance Kicker en Allemagne. L'Espagne aussi a été choquée par la prestation parisienne, alors que Marca titre que « Ce PSG est écœurant » et va jusqu'à parler de balade, tandis que le quotidien AS explique que « Luis Enrique sème la panique. Ses joueurs ont écrasé Leverkusen au terme d'un match humiliant ».

La Catalogne aussi est impressionnée, comme le montrent Mundo Deportivo et Sport. « Le PSG continue de dérouler son football dévastateur en Europe » et « Le PSG de Luis Enrique rend fou », expliquent-ils respectivement. En Angleterre, BBC Sport est également sous le charme et met en exergue le match de Désiré Doué, auteur d'un doublé. « Doué brille avec le PSG, qui offre un show de sept buts à Leverkusen. Le tenant du titre a livré une performance offensive impitoyable pour démanteler son adversaire », lit-on. Un match référence pour cette saison qui marque notamment le retour d'Ousmane Dembélé, lui aussi buteur face au Bayer Leverkusen.