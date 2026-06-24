Le PSG offre son billet de retour à Gabriel Moscardo

De retour au Paris Saint-Germain après un prêt intéressant au SC Braga, Gabriel Moscardo va être à nouveau observé par le staff technique parisien pendant la pré-saison avant d'être renvoyé pour un troisième prêt consécutif. Un retour aux Corinthians est dans les tuyaux.

Gabriel Moscardo était arrivé en janvier 2024 au Paris Saint-Germain alors qu'il ne cumulait même pas 30 matchs en équipe première des Corinthians. Un recrutement qui n'a pas encore porté ses fruits puisque, contrairement à Lucas Beraldo arrivé au même moment, le jeune milieu de terrain défensif brésilien n'a pas encore eu sa chance à Paris.

Prêté à Reims lors de la deuxième moitié de saison 2024-2025, Gabriel Moscardo a connu un nouveau prêt d'un an au SC Braga la saison dernière. Avec 39 apparitions pour un temps de jeu moyen de 39 minutes par match, le milieu de terrain de 20 ans gagnerait à jouer encore plus pour avoir une chance, un jour, de rentrer dans la rotation parisienne. De retour du Portugal, il va participer à la pré-saison avec le PSG afin d'être analysé par son staff.

Vers un retour au Brésil pour Moscardo ?

Et l'idée qui en découle est celle d'un troisième prêt consécutif. Car si le staff de Luis Enrique a bien l'intention de prendre son temps avec lui pour trouver des axes d'amélioration, il ne pourra pas mieux progresser qu'en trouvant un point de chute intermédiaire. Là où il obtiendrait un poste de titulaire indiscutable. Et selon des informations venues du Brésil, Gabriel Moscardo pourrait bien faire son retour aux Corinthians. Le journaliste Thiago Rodrigues indique que son ancien club suit sa situation de très près et voit d'un bon œil un retour à la maison.

Ce, malgré l'analyse poussée prévue par le PSG. Le club de la capitale le considère toujours comme un grand joueur en devenir mais est conscient qu'un nouveau prêt pourrait lui permettre de franchir un dernier palier.