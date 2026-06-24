Le PSG sous le choc, sa pépite offensive file en Ukraine

Le PSG sous le choc, sa pépite offensive file en Ukraine

PSG24 juin , 11:00
parClaude Dautel
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Grand espoir du Paris Saint-Germain, avec qui il vient de gagner la Coupe Gambardella, Pierre Mounguengue ne restera pas dans la capitale. Il s'apprête à s'engager avec le Dynamo Kiev.
Révélé à Evry, avant de vite rejoindre le centre de formation du PSG où on a vite senti son potentiel, Pierre Mounguengue a joué ses premières minutes en Ligue 1 en fin de saison contre Lorient. Mais surtout, l'attaquant de 18 ans a mené le Paris SG jusqu'à la finale de la Youth League, et à la victoire en Coupe Gambardella contre Montpellier. Seul problème, l'international U19 le sait, pour avoir du temps de jeu au Paris Saint-Germain, surtout sur le front offensif, il faut être très fort. Luis Enrique est très exigeant et il a surtout des joueurs de classe mondiale dans ce secteur. Alors, Pierre Mounguengue a décidé de quitter le club de la capitale. Ces derniers jours, son nom était évoqué du côté du RC Strasbourg, mais finalement l'attaquant parisien va faire un choix qui risque de surprendre pas mal de monde.

Pierre Mounguengue vers le Dynamo Kiev

Plutôt que la Ligue 1, Pierre Mounguengue aurait en effet choisi de rejoindre le championnat d'Ukraine. Malgré les circonstances actuelles dans ce pays, en guerre avec la Russie, l'attaquant de 18 ans va mettre le cap vers le prestigieux Dynamo Kiev. « Pierre Monguengue s'apprête à s'engager avec le Dynamo Kiev. Malgré l'intérêt concret de Strasbourg et de Midtjylland, c'est la force du projet sportif et la volonté déterminée du président du Dynamo qui ont fait la différence. Le joueur y va pour franchir un cap avec un temps de jeu garanti directement au sein de l'équipe première », révèle ce mercredi l'insider Djamel au sujet de l'attaquant parisien.
Ce choix peut sembler étonnant, d'autant que du côté du Dynamo Kiev il y a très peu de joueurs étrangers dans l'effectif actuel (quatre selon Transfermarkt). Mais visiblement les arguments du club ukrainien, et surtout le fait de pouvoir évoluer au plus haut niveau avec cette équipe, quatrième du dernier championnat et en lice pour les barrages d'Europa League, ont fait basculer la balance dans le sens d'un accord avec le joueur du Paris. Pour le PSG, cette décision ne sera pas agréable à vivre, même si Luis Enrique a énormément de choix sur le plan offensif.

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