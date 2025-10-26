Le PSG offre 4 jours de congé à Achraf Hakimi

Auteur d’un doublé à Brest samedi après-midi, Achraf Hakimi ne disputera pas le match du PSG à Lorient mercredi soir.

Très sollicité la saison dernière, Achraf Hakimi fait l’objet d’une attention particulière de la part du staff du Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Le défenseur marocain est géré par Luis Enrique, qui ne veut pas tirer sur la corde avec un joueur essentiel qui s’est imposé comme le meilleur du monde à son poste. Cela va continuer ainsi dans les prochains jours puisque La Source Parisienne nous apprend que le latéral droit de 26 ans a été mis au repos jusqu’à jeudi par le staff du PSG.

« Achraf Hakimi est laissé au repos jusqu’à jeudi prochain annonce le PSG. Cette décision a été prise avec l’accord de la direction sportive et le staff, repos mérité pour un joueur très performant qui charbonne très fort et qui va avoir une saison bien longue » nous apprend le compte insider sur X. Achraf Hakimi ne disputera donc pas le match de la 10e journée de Ligue 1 sur la pelouse du FC Lorient mercredi soir et effectuera son retour pour la réception de l’OGC Nice le week-end prochain. Une sage décision de la part de Luis Enrique, qui sait que le Marocain va beaucoup enchaîner dans les mois à venir avec les matchs de Ligue des Champions et la CAN à jouer cet hiver.