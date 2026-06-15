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Mondial 2026 : La Belgique commence par un nul

Mondial 202615 juin , 23:00
parFoot01 avec Reuters
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La Belgique s'est contentée d'un nul (1-1) contre l'Égypte pour ses débuts dans le Mondial 2026 après une rencontre qui s'est animée en seconde période.
Les espoirs égyptiens d'une toute première victoire en Coupe du monde ont été réduits à néant lundi à Seattle face à la Belgique (1-1) à cause d'un but contre son camp du défenseur Mohamed Hany. L'Égypte avait ouvert la marque à la 19e minute par Emam Ashour d'une frappe de l'extérieur de la surface, son premier but en sélection.
La Belgique a poussé pour égaliser en seconde période malgré peu d'occasions avant l'entrée en jeu de Romelu Lukaku à la 66e minute. Un peu plus de 20 secondes plus tard, Mohamed Hany a marqué contre son camp en déviant un centre dans ses propres filets sous la pression de l'imposant attaquant.
Sans surprise, les deux équipes ont démarré prudemment, puis la Belgique a rapidement pris le contrôle du match. Kevin De Bruyne a manqué la première véritable occasion depuis l'entrée de la surface de réparation.

Salah passeur décisif, Lukaku ne rate pas son entrée

L'Égypte a pris l'avantage lorsque son capitaine Mo Salah, positionné un peu plus en retrait le jour de son 34e anniversaire, a servi Emam Ashour qui a trompé Thibaut Courtois d'un tir puissant de l'extérieur de la surface.
La Belgique a accéléré avant la mi-temps, mais Leandro Trossard a complètement raté le ballon sur un centre en retrait de Jérémy Doku, qui aurait dû égaliser dans le temps additionnel.
L'entrée en jeu de Romelu Lukaku, qui n'a joué qu'un peu plus d'une heure pour Naples cette saison, a finalement fait la différence. Il a failli se muer en héros mais sa tête sur un centre de Nicolas Raskin est passée au-dessus de la barre transversale.
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Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

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