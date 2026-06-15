Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, était sur le banc de touche il y a 24 ans lorsque son pays avait battu la France (1-0) dans un résultat surprenant lors de la Coupe du monde. Désormais, il est prêt à prendre les rênes avant des retrouvailles très attendues au parfum de revanche.

Le Sénégal débute sa campagne contre la France mardi dans le groupe I, provoquant un sentiment de déjà-vu désagréable chez les Bleus, dont la défaite inaugurale face à l'équipe africaine en 2002 avait précédé une sortie précoce et désastreuse du tournoi.

Pour Pape Thiaw, qui est désormais aux commandes du Sénégal, le match à East Rutherford, dans le New Jersey, marque un retour aux sources.

“Demain, je serai sur le banc et c’est un peu spécial. J’étais aussi sur le banc en 2002 parce que je ne pouvais pas jouer et demain, je serai à nouveau sur le banc, mais on me confiera les rênes”, a-t-il déclaré aux journalistes lundi.

Le Sénégal a des joueurs de classe mondiale

Le Sénégal, qui s’est vu retirer de manière controversée son titre de champion d’Afrique plus tôt cette année, est désireux de prouver qu'il est le véritable champion du continent, alors que le football africain progresse sur la plus grande scène mondiale avec le parcours historique du Maroc jusqu'en demi-finale du Mondial 2022.

“Le football africain a beaucoup changé ces dernières années. On l’a vu lors de la dernière Coupe du mon (...) ce n’est plus une surprise”, a déclaré Pape Thiaw. “Est-ce une surprise si le Sénégal bat la France ? Eh bien non, car nous avons des joueurs de classe mondiale.”

Le sélectionneur sénégalais a esquivé les questions politiques à plusieurs reprises lors de la conférence de presse de lundi, déclarant qu'il préférait “s'en tenir au sport”. Mais la politique était presque impossible à ignorer avant le match entre le Sénégal et son ancien colonisateur.

Une vidéo montrant des joueurs sénégalais soumis à un contrôle de sécurité dans un aéroport américain est devenue virale plus tôt ce mois-ci alors que la fédération sénégalaise de football s'est rapidement empressée d'étouffer les accusations de traitement discriminatoire.

Selon des informations parues dans les médias la semaine dernière, des supporters sénégalais se sont vu refuser des visas pour assister au tournoi aux États-Unis, en raison des restrictions de voyage imposées par le président américain Donald Trump, ce qui a amené un journaliste à se demander s’il était juste que l’équipe joue sans supporters dans les tribunes.

“Bien sûr, nous aimerions avoir nos supporters, nous savons ce qu’ils peuvent faire pour nous”, a déclaré Pape Thiaw. “Mais nous avons une importante communauté sénégalaise (aux États-Unis) et nous savons que les Sénégalais sont très patriotes (…) vous le verrez demain. Vous n’en croirez pas vos yeux quand vous verrez qu’aucun Sénégalais n’est venu du Sénégal.”

Le Sénégal affrontera la France mardi à 21h (heure française), avant de se mesurer à la Norvège et à l'Irak.