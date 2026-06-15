ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuuxvzu6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rtfxns1gsuxfrelnqudf

Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise

Mondial 202616 juin , 00:00
parFoot01 avec Reuters
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, était sur le banc de touche il y a 24 ans lorsque son pays avait battu la France (1-0) dans un résultat surprenant lors de la Coupe du monde. Désormais, il est prêt à prendre les rênes avant des retrouvailles très attendues au parfum de revanche.
Le Sénégal débute sa campagne contre la France mardi dans le groupe I, provoquant un sentiment de déjà-vu désagréable chez les Bleus, dont la défaite inaugurale face à l'équipe africaine en 2002 avait précédé une sortie précoce et désastreuse du tournoi.
Pour Pape Thiaw, qui est désormais aux commandes du Sénégal, le match à East Rutherford, dans le New Jersey, marque un retour aux sources.
Demain, je serai sur le banc et c’est un peu spécial. J’étais aussi sur le banc en 2002 parce que je ne pouvais pas jouer et demain, je serai à nouveau sur le banc, mais on me confiera les rênes”, a-t-il déclaré aux journalistes lundi.

Le Sénégal a des joueurs de classe mondiale

Le Sénégal, qui s’est vu retirer de manière controversée son titre de champion d’Afrique plus tôt cette année, est désireux de prouver qu'il est le véritable champion du continent, alors que le football africain progresse sur la plus grande scène mondiale avec le parcours historique du Maroc jusqu'en demi-finale du Mondial 2022.
Le football africain a beaucoup changé ces dernières années. On l’a vu lors de la dernière Coupe du mon (...) ce n’est plus une surprise”, a déclaré Pape Thiaw. “Est-ce une surprise si le Sénégal bat la France ? Eh bien non, car nous avons des joueurs de classe mondiale.
Le sélectionneur sénégalais a esquivé les questions politiques à plusieurs reprises lors de la conférence de presse de lundi, déclarant qu'il préférait “s'en tenir au sport”. Mais la politique était presque impossible à ignorer avant le match entre le Sénégal et son ancien colonisateur.
Une vidéo montrant des joueurs sénégalais soumis à un contrôle de sécurité dans un aéroport américain est devenue virale plus tôt ce mois-ci alors que la fédération sénégalaise de football s'est rapidement empressée d'étouffer les accusations de traitement discriminatoire.
Selon des informations parues dans les médias la semaine dernière, des supporters sénégalais se sont vu refuser des visas pour assister au tournoi aux États-Unis, en raison des restrictions de voyage imposées par le président américain Donald Trump, ce qui a amené un journaliste à se demander s’il était juste que l’équipe joue sans supporters dans les tribunes.
Bien sûr, nous aimerions avoir nos supporters, nous savons ce qu’ils peuvent faire pour nous”, a déclaré Pape Thiaw. “Mais nous avons une importante communauté sénégalaise (aux États-Unis) et nous savons que les Sénégalais sont très patriotes (…) vous le verrez demain. Vous n’en croirez pas vos yeux quand vous verrez qu’aucun Sénégalais n’est venu du Sénégal.
Le Sénégal affrontera la France mardi à 21h (heure française), avant de se mesurer à la Norvège et à l'Irak.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368343_0151
Mondial 2026

L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

ICONSPORT 368331 0001
Mondial 2026

Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne

ICONSPORT_365403_0418
Mondial 2026

Mondial 2026 : Arabie Saoudite - Uruguay : les compos (00h00 sur BeIN 1 et M6)

Fil Info

16 juin , 1:05
L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)
16 juin , 00:12
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
15 juin , 23:20
Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne
15 juin , 23:10
Mondial 2026 : Arabie Saoudite - Uruguay : les compos (00h00 sur BeIN 1 et M6)
15 juin , 23:00
Mondial 2026 : La Belgique commence par un nul
15 juin , 23:00
Olivier Pantaloni bientôt officialisé par l'OGC Nice
15 juin , 22:40
La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?
15 juin , 22:20
Strasbourg s'offre un jeune prodige polonais
15 juin , 22:00
L'ASSE annonce un dossier urgent pour lancer son mercato

Derniers commentaires

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

OL : Fofana quitte Lyon, l'OM est dans le coup

Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading