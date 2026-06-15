La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Quelques heures après la défaite de la Tunisie face à la Suède, la fédération tunisienne a annoncé le départ de Sabri Lamouchi et son remplacement par Mondher Kebaier. Mais finalement, le message a été retiré et l'incertitude règne.

« Un accord a été officiellement conclu pour le limogeage de Sabri Lamouchi (...) Des dispositions sont prises pour nommer Mondher Kebaier entraîneur de l'équipe nationale ». Ce lundi après-midi, la Fédération tunisienne de football a annoncé sur les réseaux sociaux le départ de son sélectionneur, nommé en janvier dernier, au lendemain de la déroute contre la Suède pour son entrée en lice dans le Mondial 2026. Sauf que moins d'une heure plus tard, cette annonce a disparu des réseaux sociaux, et des médias tunisiens affirment même que Sabri Lamouchi ne savait rien de ce possible licenciement et qu'il devait toujours diriger la séance d'entraînement du jour.

La Tunisie se déchire sur le cas Lamouchi

Selon Ahmed Adal, journaliste de la radio tunisienne Radio Mosaïque FM, une majorité des membres de la Fédération tunisienne de football exige le départ de Sabri Lamouchi et menace de claquer la porte si le sélectionneur national reste en poste. Pour l'instant, les joueurs tunisiens n'ont pas été informés d'un possible licenciement de leur sélectionneur, ce qui confirme les propos de Walid Acherchour qui estime que le principal problème de la Tunisie, ce sont ses dirigeants : « À partir du moment où Sabri Lamouchi n’a pas pu faire sa liste du Mondial comme il le souhaitait, tu peux pas être surpris de la catastrophe. Il y a un chaos total. »