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Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne

Mondial 202615 juin , 23:20
parFoot01 avec Reuters
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Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas lieu de s’alarmer après le match nul frustrant (0-0) concédé lundi par son équipe face au Cap-Vert, nouveau venu en Coupe du monde, affirmant que ses joueurs avaient gagné le droit de croire en eux après avoir remporté l'Euro 2024 grâce à une brillante série d’invincibilité.
L'Espagne a dominé pendant de longues périodes mais n'a pas réussi à convertir sa domination en buts face à une équipe du Cap-Vert disciplinée, qui s'est repliée en défense et a empêché les champions d'Europe de trouver leur rythme dans le dernier tiers du terrain.
Une équipe qui affiche une série de plus de 30 matches sans défaite ne peut pas douter”, a déclaré Luis de la Fuente lors d’une conférence de presse, soulignant la régularité de l’Espagne depuis plus de trois ans.

L'Espagne ne panique pas après une grosse contre-performance

La solution est de s’en tenir à la même approche, de continuer à s’améliorer avec plus de finesse, mais voilà. Nous avons créé de nombreuses occasions, mais il nous a manqué la fraîcheur nécessaire dans ce type de matches. Ils sont très bien organisés ; ils se sont repliés en bloc, et il était très difficile de créer des espaces.”, a-t-il ajouté.
L'Espagne a terminé le match avec Lamine Yamal et Nico Williams sur le terrain, tous deux entrés en fin de seconde période, Luis de la Fuente gérant leur retour après des blessures aux ischio-jambiers.
L'objectif est de les intégrer progressivement à l'équipe et de leur donner du temps de jeu”, a-t-il déclaré.

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