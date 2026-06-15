Strasbourg s'offre un jeune prodige polonais

La presse polonaise annonce ce lundi la signature de Milosz Piekutowski, gardien de but de 20 ans, au RC Strasbourg.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs polonais, Milosz Piekutowski va s'engager avec le club alsacien, révèle le média polonais Weszlo.com. Une information confirmée par L'Equipe. Agé de 20 ans, le portier du club du Jagiellonia Bialystok, qui s'est classé troisième de la dernière saison du championnat de Pologne, est déjà connu des supporters strasbourgeois, bien qu'il était dans les cages de l'équipe polonaise lorsque les deux clubs se sont croisés en Ligue Conférence en octobre dernier. Ce soir-là, il avait fait une partie presque parfaite et cela a évidemment donné des idées aux dirigeants du Racing. En fin de contrat avec son club formateur, Milosz Piekutowski va signer jusqu'en 2028 avec une option pour des années supplémentaires, précise Szymon Janczy, journaliste polonais.

Ce dernier précise que le dossier Milosz Piekutowski a fait du bruit au sein du club polonais, car le président avait annoncé en début de saison qu'il avait accepté de prolonger son contrat, ce qui n'était visiblement pas le cas. Dans ce dossier, le Jagiellonia Bialystok touchera tout de même 400.000 euros pour les indemnités de formation. A Strasbourg, le gardien de but international Espoirs polonais n'arrive pas pour être immédiatement titulaire, même si avec BlueCo on ne peut être certain de rien.