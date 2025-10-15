Dembélé n’a pas à se plaindre, la réponse sèche du PSG

Elu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé profite de son nouveau statut pour négocier un meilleur contrat au Paris Saint-Germain. Malheureusement pour l’attaquant français, la direction parisienne compte bien respecter sa politique.

Le Paris Saint-Germain devait bien s’y attendre. Après son sacre au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé se sent en position de force au moment de négocier un nouveau contrat. L’attaquant français souhaite obtenir un salaire nettement revu à la hausse, au risque de lancer des échanges tendus avec ses supérieurs. Le consultant Jérôme Rothen a en effet confirmé la position du club qui refuse d’abandonner sa politique pour l’ancien Barcelonais.

« Si le PSG doit céder aux exigences de Dembélé ? La réponse est claire : non, a relayé l’ancien Parisien sur RMC. Le discours de Luis Campos n'a pas évolué. Je le confirme parce que j'ai échangé avec les dirigeants parisiens et avec l'entourage d'Ousmane pour essayer d'avoir le plus d'informations possibles. Ce qui en ressort, c'est que le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à sa grille. Ils ont mis un truc en place il y a trois ans et ça a porté ses fruits. (…) Dembélé gagne 1,5 million d'euros par mois au PSG ! L'année dernière, il gagnait la même chose alors qu'il n'était pas dans le même état. »

« On mettait en avant ses qualités et son manque d'exigence parce qu'il était beaucoup blessé. Ça a bien changé depuis le temps, la preuve il est devenu Ballon d'Or après une saison exceptionnelle, c'est normal. Mais est-ce que c'était normal qu'il soit le plus gros salaire du club les années précédentes ? (…) Qu'il soit récompensé, je trouve ça logique. Qu'il soit récompensé par un salaire XXL, je ne trouve pas ça normal et c'est aussi l'avis du PSG. Le PSG ne va pas faire des folies pour conserver Dembélé sachant qu'il lui reste trois ans de contrat », a prévenu Jérôme Rothen.