L’OM sort brutalement sept nouveaux maillots

OM18 déc. , 11:40
parGuillaume Conte
L'OM a décidé de miser très fort sur le CAN en dévoilant une collection inédite mélangeant le club marseillais à sept nations africaines.
L’Olympique de Marseille a décidé de surfer sur la Coupe d’Afrique des Nations qui va bientôt débuter. En partenariat avec son équipementier PUMA, le club provençal a décidé de sortir sept nouveaux maillots rappelant les origines de nombreux habitants de la ville de Marseille. Ces maillots appelés « Marseille c’est nous » mélangent donc l’OM, avec le logo du club sur le torse, et les couleurs de sept nations africaines. 
Crédit : OM
Ces sept maillots vont représenter le Sénégal, la Cote d’Ivoire, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Congo et les Comores. Des tenues imaginées par le label français Tareet d’Etienne Diop, créateur français tourné vers l’Afrique. « Chaque maillot reprend les couleurs, symboles, motifs culturels et identités graphiques propres à ces nations. Un travail minutieux, pensé comme une exploration des héritages et des imaginaires communautaires présents à Marseille. Mais c’est en les réunissant que la collection révèle toute sa force : assemblés côte à côte, les sept jerseys laissent apparaître le logo de l’Olympique de Marseille, comme un symbole d’unité, de cohésion et de fierté partagée », assure l’OM, qui va mettre en vente ces tenues au Marché du Soleil le 21 décembre prochain, puis sur ses boutiques officielles à Marseille à partir du 22 décembre. 
Derniers commentaires

PSG : Le mur Safonov doit quitter le banc !

Il confirme la confiance de L.E dans son choix

Thiago Silva pense très fort à l'OL

Mata est pas titulaire il me semble avec sa nation. La CAN ne devrait de + pas durer si longtemps pour lui.

PSG : Safonov trop fort, Zabarnyi et Chevalier dégoûtés

Tu as regardé le match? Ses relances ont été bonnes et s'il a été pressé il n'a pas paniqué

L’OM sort brutalement sept nouveaux maillots

Ridicule. Ce club veux se faire passer pour le club le plus africain des clubs francais. J'imagine pas ca une seule seconde en angleterre ou ailleurs.

OM : Transfert annulé, Greenwood reste à vie

C.....d ...

