TV : Canal+ dit adieu à la Ligue 1 et fait une confession

18 déc.
par Corentin Facy
La saison prochaine, BeInSports, disponible pour tous les abonnés via Canal+, ne diffusera plus son affiche de Ligue 1 le samedi à 17 heures. Ce n’est pas un problème pour le groupe de Vincent Bolloré, qui souhaite quand même le meilleur au championnat de France.
Même s’il ne diffuse plus aucun match de Ligue 1 depuis des années, Canal+ reste un acteur indirect du championnat de France cette saison. En effet, les abonnés de la chaîne cryptée ont pour leur grande majorité accès à BeInSports, qui diffuse le match de Ligue 1 du samedi à 17 heures en 2025-2026. Cela va cesser la saison prochaine puisque 100% des matchs du championnat de France seront accessibles uniquement sur Ligue1+.
Canal+ va donc dire adieu à la Ligue 1, sans aucun regret ni amertume comme l’a confié à l’Equipe Thomas Sénécal, le directeur des sports de la chaîne détenue par Vincent Bolloré. Dans les colonnes du quotidien national, le dirigeant de Canal+ a été plus loin, confessant qu’il espérait voir les clubs de Ligue 1 se maintenir au top malgré une situation économique toujours plus périlleuse.
« beIN Sports est effectivement intégrée à notre pack sport et on prend acte de la situation à venir. Mais notre partenaire a un catalogue de foot qui va au-delà de son affiche de L1, dont la CAN, qui débute prochainement, certains Championnats étrangers, la Coupe de France… » a d’abord lancé Thomas Sénécal avant de souhaiter le meilleur aux clubs de Ligue 1, qui seront toujours visibles sur Canal+ en Ligue des Champions, en Europa League et en Conférence League.
Canal+ souhaite pour autant le succès du football français
- Thomas Sénécal, patron des sports de Canal+
« Nous sommes concentrés sur des compétitions premium, mais Canal+ souhaite pour autant le succès du football français. Comme diffuseur des Coupes d'Europe, nous avons un intérêt direct à ce qu'il soit performant, compétitif et que le Championnat soit relevé pour que les clubs brillent sur la scène européenne, que nous diffusons jusqu'au début de la prochaine décennie, au moins » a précisé le patron des sports de Canal+.
Si la chaîne cryptée ne veut plus rien avoir à voir avec la Ligue 1, la chaîne cryptée souhaite donc quand même la réussite du football français. Au moins pour proposer à ses abonnés de belles histoires en coupe d’Europe, comme ce fut le cas en 2024-2025 avec un PSG imbattable et vainqueur de la première Ligue des Champions de son histoire.
Derniers commentaires

PSG : Le mur Safonov doit quitter le banc !

Il confirme la confiance de L.E dans son choix

Thiago Silva pense très fort à l'OL

Mata est pas titulaire il me semble avec sa nation. La CAN ne devrait de + pas durer si longtemps pour lui.

PSG : Safonov trop fort, Zabarnyi et Chevalier dégoûtés

Tu as regardé le match? Ses relances ont été bonnes et s'il a été pressé il n'a pas paniqué

L’OM sort brutalement sept nouveaux maillots

Ridicule. Ce club veux se faire passer pour le club le plus africain des clubs francais. J'imagine pas ca une seule seconde en angleterre ou ailleurs.

OM : Transfert annulé, Greenwood reste à vie

C.....d ...

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

