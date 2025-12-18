TV : Canal+ dit adieu à la Ligue 1 et fait une confession

La saison prochaine, BeInSports, disponible pour tous les abonnés via Canal+, ne diffusera plus son affiche de Ligue 1 le samedi à 17 heures. Ce n’est pas un problème pour le groupe de Vincent Bolloré, qui souhaite quand même le meilleur au championnat de France.

Même s’il ne diffuse plus aucun match de Ligue 1 depuis des années, Canal+ reste un acteur indirect du championnat de France cette saison. En effet, les abonnés de la chaîne cryptée ont pour leur grande majorité accès à BeInSports, qui diffuse le match de Ligue 1 du samedi à 17 heures en 2025-2026. Cela va cesser la saison prochaine puisque 100% des matchs du championnat de France seront accessibles uniquement sur Ligue1+

Canal+ va donc dire adieu à la Ligue 1, sans aucun regret ni amertume comme l’a confié à l’Equipe Thomas Sénécal, le directeur des sports de la chaîne détenue par Vincent Bolloré. Dans les colonnes du quotidien national, le dirigeant de Canal+ a été plus loin, confessant qu’il espérait voir les clubs de Ligue 1 se maintenir au top malgré une situation économique toujours plus périlleuse.

« beIN Sports est effectivement intégrée à notre pack sport et on prend acte de la situation à venir. Mais notre partenaire a un catalogue de foot qui va au-delà de son affiche de L1, dont la CAN, qui débute prochainement, certains Championnats étrangers, la Coupe de France… » a d’abord lancé Thomas Sénécal avant de souhaiter le meilleur aux clubs de Ligue 1, qui seront toujours visibles sur Canal+ en Ligue des Champions, en Europa League et en Conférence League.

Canal+ souhaite pour autant le succès du football français - Thomas Sénécal, patron des sports de Canal+

« Nous sommes concentrés sur des compétitions premium, mais Canal+ souhaite pour autant le succès du football français. Comme diffuseur des Coupes d'Europe, nous avons un intérêt direct à ce qu'il soit performant, compétitif et que le Championnat soit relevé pour que les clubs brillent sur la scène européenne, que nous diffusons jusqu'au début de la prochaine décennie, au moins » a précisé le patron des sports de Canal+.

Si la chaîne cryptée ne veut plus rien avoir à voir avec la Ligue 1, la chaîne cryptée souhaite donc quand même la réussite du football français. Au moins pour proposer à ses abonnés de belles histoires en coupe d’Europe, comme ce fut le cas en 2024-2025 avec un PSG imbattable et vainqueur de la première Ligue des Champions de son histoire.