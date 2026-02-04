ICONSPORT_286569_0183

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Coupe de France04 févr. , 19:36
parCorentin Facy
12
Huitième de finale de la Coupe de France
OL : Descamps, Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner, Morton, Karabec, Nartey, Merah, Endrick, Sulc
Laval : Hautbois, Bianda, Ouaneh, Sam, Commaret, Sanna, Kouassi, Thomas, Camara, Mandouki, Mbayo
12
Derniers commentaires

Faut bien avouer que les lyonnais sont dé-gueu-lasse Il n'y a aucune envie, 80% de possession à rien faire sulc endrick et karabec c'est vraiment nul arrêtons avec karabec, le gars n'es pas titulaire, et tu comprend pourquoi, mais en plus le mettre avec hateboer 🤦 Et endrick ds l'axe et sulc sur une aile comme au début de saison... Que Fonseca arrête de plaisanter, on serait mené que ça serait mérité

Va falloir se sortir les doigts parceque c'est nul.

C'est logique il faut pas gâcher une fête

Comme par hasard !

L’avantage c’est qu’il n’y en as que quelques-uns alors que côté marseillais c’est la majorité 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading