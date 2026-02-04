PSG : Des demandes « délirantes », Dembélé fait scandale

Roi du Paris Saint-Germain la saison passée, Ousmane Dembélé devient un problème majeur auprès de sa direction. Le Ballon d'Or 2025 ne s'entend vraiment pas avec ses dirigeants sur les conditions financières d'une prolongation de contrat.

Après le départ controversé de Kylian Mbappé en 2024, le Paris Saint-Germain s'était promis de ne plus mettre un joueur sur un piédestal. Néanmoins, est-ce possible de tenir cet engagement avec un Ballon d'Or en son sein ? Sacré meilleur joueur du monde en 2025, Ousmane Dembélé demande une rémunération à la hauteur de son talent pour prolonger son contrat. Celui-ci court jusqu'en 2028. Mais, la direction parisienne ne cède pas d'un iota pour le moment.

Dembélé veut un salaire à la Mbappé

Le dossier n'aboutit pas et s'éternise dangereusement. Pour certains observateurs, le PSG devrait faire un petit geste envers son leader d'attaque et lui offrir le salaire réclamé. Mais, le journaliste d'Ici Paris Ile-de-France Bruno Salomon les refroidit net. Selon ses informations, Dembélé ne réclame pas une simple hausse de salaire. Le Français veut être aussi bien payé que ne l'étaient en leur temps Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

« Pour moi, il y a un vrai problème Ousmane Dembélé, et je pense, c’est un avis perso, que la prolongation de contrat qui ne vient pas est un véritable problème et qu’on va se le trimballer jusqu’à la fin de l’année. De toute façon, Paris n’acceptera pas les conditions qu’il souhaite, c'est-à-dire un truc totalement délirant qui nous ferait revenir à des époques de Mbappé, Neymar ou Messi, c’est fini ça », a lâché le célèbre journaliste, qui suit de près l'actualité du psg.

De quoi plomber l'ambiance à Paris et expliquer facilement les mauvaises performances de Dembélé ces dernières semaines. Si les positions des deux camps restent inchangées, difficile d'imaginer l'attaquant rester à l'issue du prochain mercato estival.