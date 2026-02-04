OM : Murillo éjecté en Turquie, ça chauffe

Après les sardines osent nier qu'elles sont favorisées...
Faut bien avouer que les lyonnais sont dé-gueu-lasse Il n'y a aucune envie, 80% de possession à rien faire sulc endrick et karabec c'est vraiment nul arrêtons avec karabec, le gars n'es pas titulaire, et tu comprend pourquoi, mais en plus le mettre avec hateboer 🤦 Et endrick ds l'axe et sulc sur une aile comme au début de saison... Que Fonseca arrête de plaisanter, on serait mené que ça serait mérité
Va falloir se sortir les doigts parceque c'est nul.
C'est logique il faut pas gâcher une fête
Comme par hasard !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
🚨Amir Murillo 🇵🇦 est en négociations avancées avec Besiktas qui, selon des médias locaux, lui proposerait un contrat de trois ans et demi. Le mercato en Turquie s’achève vendredi. #TeamOM #MercatOM | 🗞️ @laprovence