OM : Murillo éjecté en Turquie, ça chauffe

OM04 févr. , 19:40
parCorentin Facy
Le départ d’Amir Murillo dans les prochaines heures ne fait quasiment plus aucun doute. Le défenseur panaméen de l’OM est en négociations très avancées avec le Besiktas et un accord n’est plus très loin.
Ecarté par Roberto De Zerbi à la surprise générale après le match nul de l’OM sur la pelouse du Paris FC (2-2), Amir Murillo ne figurait pas dans le groupe phocéen pour la réception de Rennes, mardi soir en Coupe de France. Et pour cause, le latéral panaméen ne fait plus partie des plans de l’entraîneur italien, et son départ est plus que jamais d’actualité même si le mercato a fermé ses portes dans la majorité des championnats européens.
Comme indiqué ces dernières heures, Amir Murillo a de fortes chances de partir en Turquie, où le marché des transferts est encore ouvert jusqu’à vendredi. La Provence confirme la tendance et affirme que cela est de plus en plus chaud pour que l’ancien défenseur d’Anderlecht rejoigne le Besiktas Istanbul. Le club turc et le défenseur de l’OM sont quasiment d’accord pour un contrat de trois ans et demi, un beau rebond en perspective pour celui qui était encore titulaire il y a quelques jours avec Marseille dans des matchs déterminants face à Liverpool ou Bruges.

Murillo quasiment d'accord avec Besiktas

On ignore en revanche si les positions des deux clubs se sont rapprochées. L’OM s’estime en position de force dans ce dossier avec un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 et qui sort globalement de plusieurs bonnes saisons. Deux ans et demi après son arrivée en provenance de la Belgique pour 2,5 millions d’euros, Amir Murillo est valorisé à hauteur de 6 millions d’euros au minimum par le board olympien. Un départ qui pourrait s’ajouter à ceux lors de ce mois de janvier de Darryl Bakola, Robinio Vaz, Neal Maupay, Ulisses Garcia ou encore Angel Gomes et Matt O’Riley.

Derniers commentaires

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

Après les sardines osent nier qu'elles sont favorisées...

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Faut bien avouer que les lyonnais sont dé-gueu-lasse Il n'y a aucune envie, 80% de possession à rien faire sulc endrick et karabec c'est vraiment nul arrêtons avec karabec, le gars n'es pas titulaire, et tu comprend pourquoi, mais en plus le mettre avec hateboer 🤦 Et endrick ds l'axe et sulc sur une aile comme au début de saison... Que Fonseca arrête de plaisanter, on serait mené que ça serait mérité

OL - Laval : Les compos (20h30 sur BeInSports3)

Va falloir se sortir les doigts parceque c'est nul.

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

C'est logique il faut pas gâcher une fête

La LFP clémente, le Vélodrome épargné pour OM-OL

Comme par hasard !

