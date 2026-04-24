ICONSPORT_364479_0180

Le PSG ne le séduit plus, il signe à Monaco

PSG24 avr. , 11:30
parNathan Hanini
0
Membre important de l’épopée parisienne en Youth League, Aymen Assab est courtisé de longue date par l’AS Monaco. Le jeune titi parisien est proche de s’engager avec le club du Rocher selon AfricaFoot. Pour rappel, il sera libre cet été avec l’expiration de son contrat en juin prochain.
Le Paris Saint-Germain risque de vivre un nouvel exode de ses titis cet été. Malgré la belle épopée en Youth League (éliminé en demi-finale par le Real Madrid aux tirs au but), la majorité de l’effectif est sur le départ cet été. Selon le journal l’Équipe plus de la moitié de cet effectif U19 ne sera pas conservée. Parmi eux, le jeune Aymen Assab. Courtisé par de nombreux clubs, le jeune milieu de terrain de 17 ans va s’engager du côté de l’AS Monaco. Une information révélée par le média Africa Foot. Le club de la Principauté a su convaincre le jeune joueur natif de Clichy de signer sur le Rocher. « Le club princier prévoit une intégration progressive du joueur au groupe professionnel dès la préparation estivale, avec une montée en puissance progressive, » écrit le média spécialisé.

Aymen Assab a choisi Monaco. Le PSG manque de garanties

De son côté, le joueur a refusé de signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Le champion d’Europe a proposé un contrat stagiaire au jeune titi il y a quelques semaines, dévoile le journal l’Équipe. Les raisons évoquées sont le manque de temps de jeu et la densité de l’effectif de Luis Enrique à ce poste. Le club de la capitale n’a pas apporté suffisamment de garanties sportives pour le conserver. Cette saison, Aymen Assab a disputé cinq matchs de Youth League pour deux passes décisives. Le jeune milieu de terrain s’est également démarqué en Coupe Gambardella avec 100% des minutes disputées et un but au compteur. Formé à Villejuif, le natif de Clichy a intégré le centre de formation du Paris Saint-Germain à l’été 2021. Désormais, il s’apprête à connaître une nouvelle expérience en Principauté.

Lire aussi

Ibrahima Konaté prolonge à Liverpool avec une clause spéciale PSGIbrahima Konaté prolonge à Liverpool avec une clause spéciale PSG
Articles Recommandés
ICONSPORT_361685_0002
OL

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

ICONSPORT_361004_0045
OM

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

ICONSPORT_363066_0042
PSG

PSG : Luis Enrique prolonge avec une promesse à 250 ME

ICONSPORT_278951_0028
OL

Charly Rodriguez, la recrue explosive de l’OL !

Fil Info

24 avr. , 13:00
Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé
24 avr. , 12:40
OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir
24 avr. , 12:20
PSG : Luis Enrique prolonge avec une promesse à 250 ME
24 avr. , 12:00
Charly Rodriguez, la recrue explosive de l’OL !
24 avr. , 11:00
Le chouchou de Luis Enrique agace le PSG
24 avr. , 10:40
Greenwood insupportable, les ragots sont de sortie à l'OM
24 avr. , 10:20
Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté
24 avr. , 10:00
L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL
24 avr. , 9:40
Ibrahima Konaté prolonge à Liverpool avec une clause spéciale PSG

Derniers commentaires

L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL

Je vois que tu ne sais pas lire. Tu devrais faire la différence entre un investisseur venant d'un pays et un pays lui-même. Mais bon... ta bêtise ne me surprend plus. PS : Ne confond pas le Qatar avec l'Arabie Saoudite. ^^

Greenwood insupportable, les ragots sont de sortie à l'OM

Ou comment déstabiliser un club, en racontant des fake news🤦 c'est ce genre de guignols, détestables, qui polluent la ligue 1.

Bayern-PSG, l’UEFA donne un coup de pouce aux Allemands

Sergio : Je te retourne ta phrase : Tu es tellement aveugle. C'est fou ! Je me demande si tu réfléchis un peu avant d'écrire. Mais réfléchir et toi, c'est incompatible.

L’Arabie Saoudite est la bienvenue à l’OL

Tu as toujours Ares dans la tête ? Alors là... c'est grave ! ^^

PSG : Luis Enrique prolonge avec une promesse à 250 ME

"selon les révélations de Fichajes"... Ou l'art de faire des articles inutiles à Foot01.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading