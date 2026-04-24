Le PSG ne le séduit plus, il signe à Monaco

Membre important de l’épopée parisienne en Youth League, Aymen Assab est courtisé de longue date par l’AS Monaco. Le jeune titi parisien est proche de s’engager avec le club du Rocher selon AfricaFoot. Pour rappel, il sera libre cet été avec l’expiration de son contrat en juin prochain.

Le club princier prévoit une intégration progressive du joueur au groupe professionnel dès la préparation estivale, avec une montée en puissance progressive, » écrit le média spécialisé. Le Paris Saint-Germain risque de vivre un nouvel exode de ses titis cet été. Malgré la belle épopée en Youth League (éliminé en demi-finale par le Real Madrid aux tirs au but), la majorité de l’effectif est sur le départ cet été. Selon le journal l’Équipe plus de la moitié de cet effectif U19 ne sera pas conservée. Parmi eux, le jeune Aymen Assab. Courtisé par de nombreux clubs, le jeune milieu de terrain de 17 ans va s’engager du côté de l’ AS Monaco . Une information révélée par le média Africa Foot. Le club de la Principauté a su convaincre le jeune joueur natif de Clichy de signer sur le Rocher. «, » écrit le média spécialisé.

Aymen Assab a choisi Monaco. Le PSG manque de garanties

De son côté, le joueur a refusé de signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Le champion d’Europe a proposé un contrat stagiaire au jeune titi il y a quelques semaines, dévoile le journal l’Équipe. Les raisons évoquées sont le manque de temps de jeu et la densité de l’effectif de Luis Enrique à ce poste. Le club de la capitale n’a pas apporté suffisamment de garanties sportives pour le conserver. Cette saison, Aymen Assab a disputé cinq matchs de Youth League pour deux passes décisives. Le jeune milieu de terrain s’est également démarqué en Coupe Gambardella avec 100% des minutes disputées et un but au compteur. Formé à Villejuif, le natif de Clichy a intégré le centre de formation du Paris Saint-Germain à l’été 2021. Désormais, il s’apprête à connaître une nouvelle expérience en Principauté.