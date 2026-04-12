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Enzo Fernandez

Le PSG ne lâche pas Enzo Fernandez, le Real va pleurer

PSG12 avr. , 13:40
parMehdi Lunay
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La sortie est proche pour Enzo Fernandez à Chelsea. Le milieu argentin est convoité par le Real Madrid. Cependant, le Paris Saint-Germain est lui aussi décidé à s'offrir le champion du monde 2022.
Un transfert quasi acté. Pour beaucoup d'observateurs, Enzo Fernandez va quitter Chelsea pour le Real Madrid l'été prochain. L'Argentin a avoué ses envies d'ailleurs et surtout d'Espagne, poussant Liam Rosenior à l'écarter du groupe le week-end dernier. Le milieu s'est excusé mais il manquera quand même le choc crucial face à Manchester City ce dimanche. 6es, les Blues ont absolument besoin d'une victoire pour se qualifier en Ligue des champions. Une donnée importante pour les finances du club et pour l'avenir d'Enzo Fernandez.

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Le PSG à l'affût pour Enzo Fernandez

Sans C1, Chelsea sera à l'écoute des clubs intéressés pour recruter son joyau de 25 ans. Acheté 121 millions d'euros, l'Argentin est lié aux Blues jusqu'en 2032. Cette nouvelle porte de sortie attire le Paris Saint-Germain selon le site madrilène Defensa Central. Une bien mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, lequel n'est plus assuré du transfert. Le PSG est en mesure de surenchérir pour Enzo Fernandez. Si le champion du monde 2022 serait un renfort précieux voire vital pour les Merengue, pas sûr qu'ils aient envie de lâcher une somme XXL.
Pour ne rien arranger, l'agent du joueur n'est autre que l'ancien parisien Javier Pastore. Un homme qui entretient d'excellentes relations avec Nasser Al-Khelaifi, l'homme qui l'avait fait venir à Paris en 2011. L'ancien milieu du PSG a récemment avoué que son client était loin d'avoir rejoint Madrid malgré les rumeurs espagnoles. Une bataille tendue s'annonce donc entre les deux géants européens pour un transfert qui peut modifier la hiérarchie européenne la saison prochaine.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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