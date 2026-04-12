Le PSG ne lâche pas Enzo Fernandez, le Real va pleurer

La sortie est proche pour Enzo Fernandez à Chelsea. Le milieu argentin est convoité par le Real Madrid. Cependant, le Paris Saint-Germain est lui aussi décidé à s'offrir le champion du monde 2022.

Un transfert quasi acté. Pour beaucoup d'observateurs, Enzo Fernandez va quitter Chelsea pour le Real Madrid l'été prochain. L'Argentin a avoué ses envies d'ailleurs et surtout d'Espagne, poussant Liam Rosenior à l'écarter du groupe le week-end dernier. Le milieu s'est excusé mais il manquera quand même le choc crucial face à Manchester City ce dimanche. 6es, les Blues ont absolument besoin d'une victoire pour se qualifier en Ligue des champions. Une donnée importante pour les finances du club et pour l'avenir d'Enzo Fernandez.

Le PSG à l'affût pour Enzo Fernandez

Defensa Central. Une bien mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, lequel n'est plus assuré du transfert. Le PSG est en mesure de surenchérir pour Enzo Fernandez. Si le champion du monde 2022 serait un renfort précieux voire vital pour les Merengue, pas sûr qu'ils aient envie de lâcher une somme XXL. Sans C1, Chelsea sera à l'écoute des clubs intéressés pour recruter son joyau de 25 ans. Acheté 121 millions d'euros, l'Argentin est lié aux Blues jusqu'en 2032. Cette nouvelle porte de sortie attire le Paris Saint-Germain selon le site madrilène. Une bien mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, lequel n'est plus assuré du transfert. Le PSG est en mesure de surenchérir pour Enzo Fernandez. Si le champion du monde 2022 serait un renfort précieux voire vital pour les Merengue, pas sûr qu'ils aient envie de lâcher une somme XXL.