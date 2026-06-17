Ayyoub Bouaddi a brillé contre le Brésil
Ayyoub Bouaddi donne sa priorité au PSG

Le PSG n’a pas les moyens d’acheter Bouaddi

PSG17 juin , 16:00
parEric Bethsy
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Etincelant face au Brésil (1-1) dimanche dernier, l’international marocain Ayyoub Bouaddi a grimpé dans la hiérarchie des priorités de Luis Campos. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a décidé d’accélérer pour recruter le milieu du LOSC.
Le monde du football connaît désormais Ayyoub Bouaddi (18 ans). Pour son premier match au Mondial 2026, le milieu du Maroc a surclassé ses homologues brésiliens Bruno Guimarães, Casemiro et Lucas Paqueta. Sa prestation énorme n’a fait que confirmer le potentiel connu depuis bien longtemps en France, et notamment du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n’a pas attendu cet été pour s’intéresser au Lillois. Mais jusqu’à cette semaine, le double champion d’Europe ne semblait pas particulièrement pressé de conclure ce dossier.

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Le journaliste Fabrizio Romano indiquait récemment que le Lion de l’Atlas n’était pas une priorité pour le Paris Saint-Germain, plutôt à la recherche d’un renfort pour son secteur offensif. Mais sa démonstration face au Brésil a peut-être changé la donne si l’on en croit le compte Paris No Limit, lequel affirme que Luis Campos a subitement accéléré sur ce dossier. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a intensifié les discussions pour recruter le milieu du LOSC. Apparemment déterminé, le Portugais devrait être en mesure de s’entendre avec Ayyoub Bouaddi, très attiré par le club francilien.
En revanche, la direction parisienne se heurte au tarif fixé par Lille. La source n’indique pas le prix mais le président nordiste Olivier Létang a récemment annoncé qu’une éventuelle offre à 50 millions d’euros ne suffirait pas pour céder son milieu prolongé jusqu’en 2029 en décembre dernier. Dans ses sorties médiatiques, le dirigeant assure que son prodige n’est pas à vendre. Sans doute une autre manière de demander au Paris Saint-Germain de se montrer plus généreux sachant que d’autres clubs comme Arsenal sont également sur le coup.
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