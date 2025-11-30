ICONSPORT_278470_0015

Le PSG n'a jamais été aussi faible, Luis Enrique prend une décision radicale

PSG30 nov. , 17:30
parNathan Hanini
1
Le Paris Saint-Germain s’est incliné en Ligue 1 ce samedi face à l’AS Monaco (1-0). C’est la deuxième défaite cette saison du club de la capitale en championnat. Pour l'occasion, Luis Enrique a senti le besoin de faire souffler ses joueurs.
Le Paris Saint-Germain s’est fait surprendre ce samedi à Louis II. Le club de la capitale s’incline 1-0 face à l’AS Monaco et laisse filer des points en Ligue 1. Mais outre l’aspect comptable, c'est le contenu qui n’a pas été satisfaisant. À la fin de la rencontre, Luis Enrique n’a pas fait dans la langue de bois : « C’est le plus mauvais match de notre saison. Normalement, il faut analyser et revoir les matchs, mais aujourd’hui c’est plus facile : c’est un match avec plein d’imprécisions, beaucoup d’erreurs individuelles et collectives. Aucune des deux équipes n’a joué à très haut niveau, mais ils ont mieux joué que nous », a-t-il expliqué en conférence de presse. Mais pour l'occasion, l'entraîneur parisien a senti que son effectif a tiré un peu la langue.

Luis Enrique offre du repos à son groupe

Après un match à rebondissement face à Tottenham en Ligue des champions, le PSG doit enchaîner. Avec les nombreuses blessures au sein de son effectif depuis le début de la saison, l'entraîneur espagnol n’a pas l’occasion de faire souffler tout le monde. Alors ce dimanche, Luis Enrique a annoncé que l'entraînement n’allait reprendre que mercredi à 17h00. Malgré cette défaite, les Parisiens ont donc trois jours de repos octroyés par leur entraîneur. Le but est de retrouver de la fraîcheur physique pour un groupe n’ayant pas eu de préparation cet été. L’année risque d’être longue pour certains avec la Coupe du monde en fin de saison. L’année 2025 n’est quant à elle pas encore finie avec deux matchs de Ligue 1, un de Ligue des champions et un tour de Coupe de France pour le mois de décembre.

