Le PSG n'a jamais été aussi faible, Luis Enrique prend une décision radicale

Le Paris Saint-Germain s’est incliné en Ligue 1 ce samedi
face à l’AS Monaco (1-0). C’est la deuxième défaite cette saison du club de la
capitale en championnat. Pour l'occasion, Luis Enrique a senti le besoin de
faire souffler ses joueurs.
Le Paris Saint-Germain s’est fait surprendre ce samedi à
Louis II. Le club de la capitale s’incline 1-0 face à l’AS Monaco et laisse
filer des points en Ligue 1. Mais outre l’aspect comptable, c'est le contenu qui
n’a pas été satisfaisant. À la fin de la rencontre, Luis Enrique
n’a pas fait
dans la langue de bois : « C’est le plus mauvais match de notre saison. Normalement, il faut analyser et revoir les matchs, mais aujourd’hui c’est plus facile : c’est un match avec plein d’imprécisions, beaucoup d’erreurs individuelles et collectives. Aucune des deux équipes n’a joué à très haut niveau, mais ils ont mieux joué que nous »,
a-t-il expliqué en
conférence de presse. Mais pour l'occasion, l'entraîneur parisien a senti que
son effectif a tiré un peu la langue.
Luis Enrique offre du repos à son groupe
Après un match à rebondissement face à Tottenham en Ligue
des champions, le PSG doit enchaîner. Avec les nombreuses blessures au sein de
son effectif depuis le début de la saison, l'entraîneur espagnol n’a pas
l’occasion de faire souffler tout le monde. Alors ce dimanche, Luis Enrique a
annoncé que l'entraînement n’allait reprendre que mercredi à 17h00. Malgré cette
défaite, les Parisiens ont donc trois jours de repos octroyés par leur
entraîneur. Le but est de retrouver de la fraîcheur physique pour un groupe n’ayant
pas eu de préparation cet été. L’année risque d’être longue pour certains avec
la Coupe du monde en fin de saison. L’année 2025 n’est quant à elle pas encore
finie avec deux matchs de Ligue 1, un de Ligue des champions et un tour de
Coupe de France pour le mois de décembre.