Le PSG mis KO le 1er janvier, le Real frappe fort

PSG01 déc. , 14:30
par Corentin Facy
Dayot Upamecano est sans conteste le défenseur le plus courtisé d’Europe sur le marché des transferts. Le PSG et le Real Madrid sont déterminés à recruter l’international français, libre en juin prochain.
Auteur d’une saison monstrueuse avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano s’impose au fil des mois comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. En fin de contrat avec le club allemand en juin prochain, l’ex-défenseur du RB Leipzig est courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Les deux clubs, à la recherche d’un défenseur central pour étoffer leur effectif, font du joueur français de 25 ans une priorité dans l’optique du prochain mercato. La bataille fait rage entre le champion d’Europe en titre et le club de la Casa Blanca, un duel auquel il faut ajouter le Bayern Munich, qui n’a pas encore fait une croix sur une éventuelle prolongation de son taulier.
Mais selon les informations du site Fichajes, c’est bel et bien le Real Madrid qui tient la corde dans ce dossier. Le média espagnol va plus loin, affirmant que le club merengue attend sagement la date du 1er janvier pour accélérer de manière brutale dans les négociations. Pour rappel, les clubs intéressés par un joueur libre en fin de contrat sont dans l’obligation d’attendre le 1er janvier pour discuter de manière officielle avec le joueur concerné et son entourage. C’est la raison pour laquelle le Real Madrid va encore attendre un mois avant de passer la seconde dans le dossier.

Avantage Madrid pour Upamecano

La presse espagnole croit savoir que l’actuel 2e de la Liga a pour l’instant un avantage sur le PSG et sur le Bayern Munich dans ce dossier, Dayot Upamecano donnant sa priorité au Real Madrid. Reste à voir si la puissance de frappe du Paris Saint-Germain et le projet porté depuis plus de deux ans par Luis Enrique sont susceptibles de convaincre l’international français de changer d’avis et de revoir ses priorités. Le Real est en tout cas déterminé à trouver un accord au plus vite avec Dayot Upamecano afin de sécuriser la signature du défenseur central du Bayern Munich pour la saison prochaine.
Derniers commentaires

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Il était à son prime footballistique en arrivant chez nous je pense.

Le PSG fait un choix choquant avec Désiré Doué

Respecte toi un peu Corentin Facy... Tes titres sont ridicules et jamais corroborés par les faits que tu entonces dans tes propres "articles"...

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

L OL peut très bien joué avec les 2 joueurs en attaque.

L'OL face à la DNCG, le mercato se joue ce lundi

Sauf que Caleta va très certainement revenir cet été ... tout comme Akouakou. Et que devient notre gardien Matt Turner ? 😂 Diawara joue en Belgique ?

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Tu es de mauvais foi ET tu n'as JAMAIS joué au foot pour dire de tels âneries....L'arbitre avait pris la bonne décision , la VAR a fait totalement de la merde derrière, le jaune étant la bonne sanction mais bien évidemment pas le rouge

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

