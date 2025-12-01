Le PSG mis KO le 1er janvier, le Real frappe fort

Dayot Upamecano est sans conteste le défenseur le plus courtisé d’Europe sur le marché des transferts. Le PSG et le Real Madrid sont déterminés à recruter l’international français, libre en juin prochain.

Auteur d’une saison monstrueuse avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano s’impose au fil des mois comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. En fin de contrat avec le club allemand en juin prochain, l’ex-défenseur du RB Leipzig est courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid . Les deux clubs, à la recherche d’un défenseur central pour étoffer leur effectif, font du joueur français de 25 ans une priorité dans l’optique du prochain mercato. La bataille fait rage entre le champion d’Europe en titre et le club de la Casa Blanca, un duel auquel il faut ajouter le Bayern Munich, qui n’a pas encore fait une croix sur une éventuelle prolongation de son taulier.

Mais selon les informations du site Fichajes, c’est bel et bien le Real Madrid qui tient la corde dans ce dossier. Le média espagnol va plus loin, affirmant que le club merengue attend sagement la date du 1er janvier pour accélérer de manière brutale dans les négociations. Pour rappel, les clubs intéressés par un joueur libre en fin de contrat sont dans l’obligation d’attendre le 1er janvier pour discuter de manière officielle avec le joueur concerné et son entourage. C’est la raison pour laquelle le Real Madrid va encore attendre un mois avant de passer la seconde dans le dossier.

Avantage Madrid pour Upamecano