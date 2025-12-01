Le PSG mis KO le 1er janvier, le Real frappe fort

Il était à son prime footballistique en arrivant chez nous je pense.
Respecte toi un peu Corentin Facy... Tes titres sont ridicules et jamais corroborés par les faits que tu entonces dans tes propres "articles"...
L OL peut très bien joué avec les 2 joueurs en attaque.
Sauf que Caleta va très certainement revenir cet été ... tout comme Akouakou. Et que devient notre gardien Matt Turner ? 😂 Diawara joue en Belgique ?
Tu es de mauvais foi ET tu n'as JAMAIS joué au foot pour dire de tels âneries....L'arbitre avait pris la bonne décision , la VAR a fait totalement de la merde derrière, le jaune étant la bonne sanction mais bien évidemment pas le rouge
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Mbappé sur Upamecano : "je pense qu'il est dans la discussion des meilleurs défenseurs du monde. Il est dans une grande période, dans un grand club. "