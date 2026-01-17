Le PSG met Dembélé en colère, c'est confirmé

Le PSG doit gérer plusieurs dossiers importants en interne. Celui de la prolongation d’Ousmane Dembélé prend plus de temps que prévu.

Le Paris Saint-Germain a la chance de pouvoir compter sur un joueur comme Ousmane Dembélé dans son effectif. Le Ballon d’Or 2025 a encore faim de succès sous le maillot du club de la capitale. Mais voilà, pour prolonger son bail avec les champions d’Europe, Dembélé souhaite une belle revalorisation salariale. Problème : le PSG a mis fin à sa politique de très gros salaires et cherche donc à trouver un accord avec l’ancien du Barça autour d’un montant jugé raisonnable. De quoi agacer l’international français, qui veut voir son club faire un effort afin de récompenser ses récents titres individuels.

Dembélé l'a mauvaise

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Loïc Tanzi est revenu sur la situation d’Ousmane Dembélé au PSG. Et la prolongation de contrat du Français n’est pas encore acquise :

« Il était content de souffler un peu. Quand tu as gagné le Ballon d’Or, tu reçois beaucoup de sollicitations. Après le Ballon d’Or, tu as besoin de souffler, c’est ce que me disait Benzema. Mais la frustration vient de sa prolongation : il ne comprend pas que le PSG ne fasse pas d’effort financier pour le convaincre de prolonger rapidement.

Il n’y a pas encore de proposition concrète avec un montant. Paris veut gagner du temps. Dans ce milieu, l’argent, c’est le respect. Les joueurs ne comprennent que ça. »

Ousmane Dembélé et le PSG disposent encore de temps pour trouver un accord. Le joueur souhaiterait être fixé avant la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France, afin d’avoir l’esprit plus tranquille. Tout semble possible dans le dossier Dembélé. Les résultats de la fin de saison seront également déterminants pour la suite des décisions à prendre lors du mercato estival. Tout le monde a intérêt à être au niveau.