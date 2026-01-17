ICONSPORT_271641_0290
Le PSG met Dembélé en colère, c'est confirmé

Le PSG doit gérer plusieurs dossiers importants en interne. Celui de la prolongation d’Ousmane Dembélé prend plus de temps que prévu.
Le Paris Saint-Germain a la chance de pouvoir compter sur un joueur comme Ousmane Dembélé dans son effectif. Le Ballon d’Or 2025 a encore faim de succès sous le maillot du club de la capitale. Mais voilà, pour prolonger son bail avec les champions d’Europe, Dembélé souhaite une belle revalorisation salariale. Problème : le PSG a mis fin à sa politique de très gros salaires et cherche donc à trouver un accord avec l’ancien du Barça autour d’un montant jugé raisonnable. De quoi agacer l’international français, qui veut voir son club faire un effort afin de récompenser ses récents titres individuels.

Dembélé l'a mauvaise 

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Loïc Tanzi est revenu sur la situation d’Ousmane Dembélé au PSG. Et la prolongation de contrat du Français n’est pas encore acquise :
« Il était content de souffler un peu. Quand tu as gagné le Ballon d’Or, tu reçois beaucoup de sollicitations. Après le Ballon d’Or, tu as besoin de souffler, c’est ce que me disait Benzema. Mais la frustration vient de sa prolongation : il ne comprend pas que le PSG ne fasse pas d’effort financier pour le convaincre de prolonger rapidement.
Il n’y a pas encore de proposition concrète avec un montant. Paris veut gagner du temps. Dans ce milieu, l’argent, c’est le respect. Les joueurs ne comprennent que ça. »

Ousmane Dembélé et le PSG disposent encore de temps pour trouver un accord. Le joueur souhaiterait être fixé avant la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France, afin d’avoir l’esprit plus tranquille. Tout semble possible dans le dossier Dembélé. Les résultats de la fin de saison seront également déterminants pour la suite des décisions à prendre lors du mercato estival. Tout le monde a intérêt à être au niveau.
1
Derniers commentaires

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

Source ? Fonseca disait hier que le retour de Nuamah prendrait un peu plus de temps, car il a le même problème que Mangala, avec des morceaux de cartilages qu'il faudra probablement lui enlever. Il n'a jamais dit que cela prendra 6 ou 7 mois. Quant à Molebe, on parle plutôt d'un prêt à Montpellier...

OM : « Rothen et Dugarry sont deux incompétents », l’Italie les humilie

Rothen et dugarry sont d'anciens joueurs internationaux dont l'un est champion du monde. Est ce que ce Monsieur de surcroît italien ,a déjà gagné un championnat,une coupe d'Italie une LDC ou une coupe du monde ? Non . Quand on est incompétent,on voit les autres incompétents . Et de ZERBI ,en dehors de ses crises de nerfs sur les arbitres ,sa crise de jalousie sur le PSG , qu'a t il apporté au football français rien sauf sa mauvaise foi de joueur italien tricheur et menteur .

Mourinho au Real, l'idée choc de Florentino Perez

Pérez est en grosse panne d'idée il est useless

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

Je ne vois pas le rapport…

Nantes : La vérité éclate sur cette piste très sexy du mercato

Encore un titre à la con spécialité de foot01 pour attirer les nigauds que nous sommes.

