Le PSG met 100 ME sur Fermin Lopez, la réponse est terrible

du coup pourquoi l'insulté de hass bean?
non il lui a pas dit de se preparer il a prevenu parce que tchouameni etait blesserdepuis le debut de saison et qui te dis que dd le faisait jamais ? la preuve il ne prenait plu kolo et il l'a repris apres
Je crois que c'est meilleure chose à faire cet appel d'offre et fermer Ligue 1+ à la fin de la saison qui ne rapporte pas assez pour les clubs de Ligue 1. Maintenant voir qui va s'inscrire à ce projet car il faudra des garanties totales sur le sujet.
Entierement d'accord. Abner ne les vaut pas.
OPenda fait une belle saison à l'OL et 27 millions semble un prix justifié pour ce joueur. Maintenant pour se l'offrir ce sera de la tambouille lyonnaise et qui doit partir pour trouver les fonds.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
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|5
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|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
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|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
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|12
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|8
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|5
|5
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|2
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|5
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|2
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|-2
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|1
|2
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|5
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|1
|3
|9
|9
|0
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|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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