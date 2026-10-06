Le PSG met 100 ME sur Fermin Lopez, la réponse est terrible

Le PSG met 100 ME sur Fermin Lopez, la réponse est terrible

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG ne dira pas non à la possibilité de se renforcer au milieu de terrain dans un futur relativement proche. Fermin Lopez plaît énormément à la direction du club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche de joueurs capables d'apporter une belle plus-value à l'effectif de Luis Enrique. Les profils parfaits pour le système de jeu exigeant de l'entraîneur espagnol restent cependant rares. Ils sont bien souvent présents dans un club particulier en Europe, à savoir le FC Barcelone. Ces derniers temps, les mouvements ont été nombreux entre l'écurie catalane et les champions d'Europe. Et cela pourrait bien se poursuivre, puisque Fermin Lopez serait désormais la prochaine grande priorité du PSG au milieu de terrain.

Fermin Lopez, le Barça veut du respect 

Selon les informations d'El Nacional, les pensionnaires du Parc des Princes sont totalement sous le charme de l'international espagnol. Il se dit qu'une offre de 100 millions d'euros est même en préparation pour s'attacher les services du natif d'El Campillo. Cependant, Joan Laporta est pour l'instant catégorique dans ce dossier : Lopez n'est pas à vendre. Le rendement du Catalan est XXL dans le collectif d'Hansi Flick et son entraîneur ne souhaite lui non plus pas entendre parler d'un départ.

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À noter que le PSG n'est pas le seul club intéressé par Fermin Lopez. C'est également le cas de Chelsea. Mais le Barça compte se montrer ferme dans ce dossier. Le joueur espagnol a en plus récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2031, avec une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros. Sauf rebondissement, Fermin Lopez n'est donc pas près de quitter les rangs barcelonais, à moins qu'il ne demande lui-même à vivre une nouvelle aventure. La concurrence reste forte au milieu de terrain en Catalogne et tout peut aller très vite dans le football. Luis Enrique, lui, reste à l'affût au cas où une porte venait à s'ouvrir pour la pépite de 23 ans.
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du coup pourquoi l'insulté de hass bean?

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non il lui a pas dit de se preparer il a prevenu parce que tchouameni etait blesserdepuis le debut de saison et qui te dis que dd le faisait jamais ? la preuve il ne prenait plu kolo et il l'a repris apres

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Je crois que c'est meilleure chose à faire cet appel d'offre et fermer Ligue 1+ à la fin de la saison qui ne rapporte pas assez pour les clubs de Ligue 1. Maintenant voir qui va s'inscrire à ce projet car il faudra des garanties totales sur le sujet.

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Entierement d'accord. Abner ne les vaut pas.

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OPenda fait une belle saison à l'OL et 27 millions semble un prix justifié pour ce joueur. Maintenant pour se l'offrir ce sera de la tambouille lyonnaise et qui doit partir pour trouver les fonds.

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