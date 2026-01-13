ICONSPORT_275756_0114
Le PSG mauvais perdant, ça se confirme

PSG13 janv. , 17:00
parHadrien Rivayrand
Ce lundi soir, le PSG a été éliminé de la Coupe de France par le PFC dès les seizièmes de finale, un petit cataclysme qui en a agacé plus d’un chez les champions d’Europe.
Le PSG ne remportera pas tous les trophées en 2026. Le club de la capitale a en effet été surpris par le PFC ce lundi soir au Parc des Princes lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. Les pensionnaires de Jean-Bouin ont parfaitement joué leur coup. Totalement dominés, ils ont profité de l’une de leurs rares occasions pour ouvrir le score grâce à Jonathan Ikoné.
De son côté, le PSG a montré une énorme maladresse offensive. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Gonçalo Ramos ont tous manqué de belles occasions. Cette élimination précoce en Coupe de France est très mal vécue par le groupe de Luis Enrique, déjà particulièrement agacé par le comportement des joueurs du PFC, qui ont multiplié les pertes de temps en fin de rencontre.

Ramos a la rage 

Au sortir de la défaite face au PFC ce lundi soir au micro de beIN Sports, Gonçalo Ramos a d'ailleurs pesté : « C’est un jour difficile. Félicitations à eux, aujourd’hui c’est passé. Nous, on a voulu jouer notre jeu. Eux ont essayé de perdre du temps, c’est ça le résumé du match. Ils ont ensuite marqué, c’est ça le résumé du match. Seulement une équipe a voulu jouer. L’autre équipe, je ne sais pas ce qu’elle est venue faire.
Bravo à eux pour la qualification, mais ils ne sont pas venus jouer au football. L’arbitre a laissé faire. Je pense que c’est le plus grave. Ils ont fait de l’antijeu dès la première minute et l’arbitre ne faisait que regarder. Il n’a rien fait, n’a rien dit. Ça ne devrait pas se produire. Les arbitres sont là pour faire appliquer les règles, pour ne pas laisser que ce type de jeu ait lieu. On est là pour jouer, ce n’est pas agréable ». Le PSG ne perd pas souvent ces derniers mois, mais les éliminations provoquent visiblement de vives réactions au sein du club parisien, comme cela avait été vu lors de la finale perdue contre Chelsea en Coupe du monde des clubs.

