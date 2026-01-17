Le PSG lui pique Dro Fernandez, le Barça règle ses comptes

Informé par Dro Fernandez vendredi, Hansi Flick vit mal le départ imminent de son milieu au Paris Saint-Germain. L’entraîneur du FC Barcelone a accusé les responsables en conférence de presse.

Hansi Flick a bien tenté d’esquiver le sujet, mais sa colère n’a échappé à personne. Il est clair que l’entraîneur du FC Barcelone ne comprend pas le départ imminent de Dro Fernandez. Frustré par son temps de jeu (5 apparitions cette saison), le milieu de 18 ans a décidé de payer sa clause libératoire à 6 millions d’euros pour rejoindre le Paris Saint-Germain . De quoi agacer l’Allemand qui avait intégré le jeune talent à l’équipe première durant la préparation l’été dernier.

« Le départ de Dro ? Je parlerai quand ce sera fait, pas avant, a d’abord réagi Hansi Flick en conférence de presse. Je ne veux pas répondre car en tant qu'entraîneur, je mets beaucoup d'énergie auprès des joueurs pour les faire progresser. Mais il y a beaucoup de gens autour des joueurs. Si au final il va dans un autre club, vous me poserez la question et je répondrai, mais pas maintenant. » Remonté contre l’entourage de Dro Fernandez, l’ancien coach du Bayern Munich s’est ensuite adressé à tous les jeunes de son effectif.

L'accusation de Flick

« Mon message concerne l'entraînement au quotidien. Quand des joueurs arrivent avec du potentiel, on a un plan pour voir comment ils s'entraînent, leur rendement et leur attitude, s'ils sont professionnels, a-t-il expliqué. On est une grande équipe et ce n'est pas facile d'avoir du temps de jeu. C'est clair. Mais chaque entraînement rend les joueurs meilleurs. C'est le chemin normal et quand ils méritent de jouer, ils jouent évidemment. »

Pour Hansi Flick, Dro Fernandez n’a pas été suffisamment patient. Et le technicien lui reproche également de laisser son clan choisir à sa place. « Il y a des joueurs qui ont 17 ou 18 ans, ils sont assez grands pour décider mais il y a des gens autour d'eux qui prennent les décisions. Mais je ne veux pas en dire davantage », a conclu le coach du Barça qui prévoit de vider son sac après l’officialisation.