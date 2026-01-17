le barca prolonge hansi flick jusqu en 2027 iconsport 259947 0058 393086

Le PSG lui pique Dro Fernandez, le Barça règle ses comptes

PSG17 janv. , 17:00
parEric Bethsy
Informé par Dro Fernandez vendredi, Hansi Flick vit mal le départ imminent de son milieu au Paris Saint-Germain. L’entraîneur du FC Barcelone a accusé les responsables en conférence de presse.
Hansi Flick a bien tenté d’esquiver le sujet, mais sa colère n’a échappé à personne. Il est clair que l’entraîneur du FC Barcelone ne comprend pas le départ imminent de Dro Fernandez. Frustré par son temps de jeu (5 apparitions cette saison), le milieu de 18 ans a décidé de payer sa clause libératoire à 6 millions d’euros pour rejoindre le Paris Saint-Germain. De quoi agacer l’Allemand qui avait intégré le jeune talent à l’équipe première durant la préparation l’été dernier.
« Le départ de Dro ? Je parlerai quand ce sera fait, pas avant, a d’abord réagi Hansi Flick en conférence de presse. Je ne veux pas répondre car en tant qu'entraîneur, je mets beaucoup d'énergie auprès des joueurs pour les faire progresser. Mais il y a beaucoup de gens autour des joueurs. Si au final il va dans un autre club, vous me poserez la question et je répondrai, mais pas maintenant. » Remonté contre l’entourage de Dro Fernandez, l’ancien coach du Bayern Munich s’est ensuite adressé à tous les jeunes de son effectif.

L'accusation de Flick

« Mon message concerne l'entraînement au quotidien. Quand des joueurs arrivent avec du potentiel, on a un plan pour voir comment ils s'entraînent, leur rendement et leur attitude, s'ils sont professionnels, a-t-il expliqué. On est une grande équipe et ce n'est pas facile d'avoir du temps de jeu. C'est clair. Mais chaque entraînement rend les joueurs meilleurs. C'est le chemin normal et quand ils méritent de jouer, ils jouent évidemment. »
Pour Hansi Flick, Dro Fernandez n’a pas été suffisamment patient. Et le technicien lui reproche également de laisser son clan choisir à sa place. « Il y a des joueurs qui ont 17 ou 18 ans, ils sont assez grands pour décider mais il y a des gens autour d'eux qui prennent les décisions. Mais je ne veux pas en dire davantage », a conclu le coach du Barça qui prévoit de vider son sac après l’officialisation.
Derniers commentaires

Endrick à l’OL, Brest hésite à déclarer forfait

Ils vont mettre le bus comme 90% des équipes de ligue 1 contre nous.

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

Pas sur que greewood voudra quitter Marseille

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Il partira pas cette hiver ca c'est certain

OM : « Rothen et Dugarry sont deux incompétents », l’Italie les humilie

C'est pas incompatible, c'est des incompétents en tant que consultante... Après c'étaient pas les meilleurs footballeurs non plus !

OM : Greenwood à l’Atlético pour 100 ME, c’est confirmé

Risible

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

