OL : Ce joueur à 4 ME fait une grande annonce

OL19 févr. , 19:40
parGuillaume Conte
1
Prêté par l'Olympique Lyonnais à la Real Sociedad, Duje Caleta-Car a fait part de son intention de rester en Liga à l'issue de cette saison.
C’était l’oublié de l’effectif de l'Olympique Lyonnais du début de saison. Avec une valeur marchande faible, la volonté claire de Paulo Fonseca de ne pas l’utiliser, et son salaire important, Duje Caleta-Car a été très rapidement poussé vers la sortie. Dès le 1er août, il prenait la direction de la Real Sociedad pour un prêt payant de 500.000 euros, assorti d’une option d’achat à hauteur de 4 millions d’euros.

Caleta-Car rêve de rester à la Sociedad

Au Pays Basque, le défenseur central bénéficie d’un temps de jeu supérieur à ce qu’il aurait eu à l’OL. En dehors d’un passage récurrent sur le banc à l’automne, Duje Caleta-Car reste un joueur régulièrement utilisé à la Real Sociedad, et notamment en Coupe du Roi où le club basque est aux portes de la finale après avoir remporté la demi-finale aller dans le derby à Bilbao.
De quoi clairement donner envie à l’ancien marseillais de rester à la Real Sociedad, même s’il n’a aucune idée de la volonté du club basque pour la suite. Si cela ne tenait qu’à lui, Caleta-Car verrait bien l’option d’achat être levée. C’est ce qu’il a confié dans un entretien au Mundo Deportivo. «J'adorerais rester à la Real Sociedad. Mais le plus important, c'est de faire mes preuves. On verra bien. Je ne sais pas encore. Il me reste trois mois pour faire mes preuves, et ensuite on verra quelles sont les intentions du club. Je suis encore dans le flou ; je ne sais pas s'ils sont satisfaits ni si mes performances sont à la hauteur. S'ils sont confiants, on en discutera. Je me plais beaucoup dans ce club formidable », a livré le Croate.
A l’OL, personne ne s’opposera à son départ définitif, lui qui avait été recruté en provenance de Southampton pour 5 millions d’euros, entre son prêt payant et son achat définitif. En fin de saison, le défenseur central aura encore un an de contrat à Lyon, qui cherchera de toute façon à le vendre si la Real Sociedad ne lève pas son option d’achat.

