En pleine polémique, un Lyonnais accuse Vinicius

OL19 févr. , 18:00
parEric Bethsy
Victime d’une insulte raciste de la part de Gianluca Prestianni, Vinicius Junior reçoit le soutien de nombreux acteurs du football. Mais de son côté, le défenseur central Duje Caleta-Car, prêté par l’Olympique Lyonnais à la Real Sociedad, a préféré mettre en avant les simulations de l’ailier du Real Madrid.
Cette fois, tout le monde ou presque soutient Vinicius Junior. L’ailier du Real Madrid a été victime d’une insulte raciste lors du match de Ligue des Champions contre Benfica (victoire 0-1) mardi. Son homologue lisboète Gianluca Prestianni, qui a pris soin de placer son maillot sur sa bouche, l’a traité de « singe » à plusieurs reprises. Autant dire que l’Argentin s’expose à de lourdes sanctions si l’UEFA parvient à prouver sa culpabilité à l’aide des preuves transmises par le Real Madrid.
De son côté, José Mourinho ne sera pas puni. Mais sa manière de défendre Gianluca Prestianni et d’accuser Vinicius Junior, selon lui coupable d’avoir provoqué le public pendant la célébration de son but, va forcément ternir son image. Ce n’est vraiment pas le moment de s’en prendre à l’international auriverde. Malheureusement pour Duje Caleta-Car, c’est dans ce contexte que Mundo Deportivo vient de publier leur entretien. Une interview durant laquelle le défenseur central prêté par l’Olympique Lyonnais à la Real Sociedad, laissé sur le banc contre les Merengue (défaite 4-1) samedi dernier, a vu Vinicius Junior anticiper un contact afin d’obtenir un penalty.

« Vinicius cherche toujours le contact dans la surface, a dénoncé le Croate. Normalement les arbitres ne sont pas certains qu'il y ait contact. A l'avenir, ils devraient sortir le carton s'ils sont sûrs qu'il n'y a pas eu de contact. Mais souvent, la situation n'est pas claire pour les arbitres donc c'est mieux de ne pas intervenir. Il vaut mieux laisser le jeu se poursuivre. » Ce n'est peut-être pas faux, mais le timing n'est pas idéal.
